“مش هتصدق هو مين؟؟”… ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم وضحايا برنامج رامز جلال الحلقة 16 على قناة mbc

يتساءل العديد من جماهير رامز جلال عن من هو ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم الذي سيتم عرضه على قناة MBC مصر وذلك من أجل الاستمتاع بالضحك والتسلية أثناء تناول الإفطار، ويقدم الفنان المصري رامز جلال مقالبه في هذا الوقت من اليوم لضمان عدد من المتابعين له من أجل ضمان أعلى نسب مشاهدة.

ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم

تزايدت عمليات البحث عن ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم عبر محرك البحث جوجل من قبل عدد كبير من المواطنين في مصر والسعودية والكويت والأردن واليمن والمغرب وليبيا وسوريا ولبنان والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وتونس والجزائر وغيرها من الدول العربية حيث ترتبط في وجدانهم الحلقات الرمضانية بالفنان المصري رامز جلال وبرامجه الكوميدية، حيث يستمتعون بمشاهدته يستضيف مشاهير الفن والرياضة ويقدم مقالب مضحكة وساخنة، مما يجعلهم يترقبون بشغف كل حلقة وضيف جديد يظهر فيها، تشير التوقعات أن تكون فيفي عبده ووفاء عامر، ومن المتوقع أن تكون الحلقة تشتمل على أحداث مثيرة.

موعد برنامج رامز جاب من الاخر اليوم

في صدد حديثنا عن ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم، ينبغي أن نشيرإلى أن هذا البرنامج يتم عرضه يوميًا في تمام الساعة 6:05 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 7:05 مساءً بتوقيت السعودية، وذلك بعد أذان المغرب مباشرة، كما يتم إعادة عرض البرنامج على القناة في تمام الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت مصر، وسيتم مشاهدة البرنامج من خلال تنزيل تردد قناة MBC مصر:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

وأما تردد قناة MBC مصر 2 يكون على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11823.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.