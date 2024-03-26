اضافة ميزة جديدة في واتساب عمر التحديث الجديد 2024.. نزله ومحدش هيقدر يعملك حظر

سوف نقوم في هذا الموضوع بتقديم معلومات عن ميزة جديدة في واتساب عمر التحديث الأخير، حيث يعتبر تطبيق واتس اب عمر أحد أكثر نسخ الواتساب المستعملة في الوطن العربي، وقد قام مطور البرنامج باستحداث العديد من المميزات الحديثة، وهذا ما جعل الكثير من الأشخاص يبحثون عن طريقة تحميل البرنامج للاستمتاع بكافة المميزات الموجودة في التطبيق، بالإضافة إلى الكثير من المميزات التي سنتحدث عنها في هذا الموضوع، فتابعوا معنا.

ميزة جديدة في واتساب عمر

تعمل التطبيقات على التحديث المستمر لإصداراتها، وذلك لإضافة العديد من المميزات، وتم إضافة ميزة جديدة في واتساب عمر التحديث الأخير بالإضافة إلى العديد من المميزات، وهي:-

يمكن إضافة رمز أمان على جميع الدردشات الخاصة.

كما يمكن إرسال فيديو سريع من خلال النقر على علامة المايك.

كما يمكن إصلاح back up بشكل تلقائي كل يوم.

بإمكانك إخفاء علامة قراءة الرسائل واستقبال الرسائل.

إرسال الصور والفيديوهات بجودة كبيرة.

مشاركة الحالات الخاصة على تطبيق الفيس بوك.

يقوم واتس آب عمر بإتاحة إمكانية حفظ الفيديوهات بشكل مباشر دون الحاجة لاستخدام تطبيقات خارجية.

هذا بالإضافة إلى ميزة تغيير لون الثيمات والخلفيات والايقونة الخاصة بالبرنامج.

كيف استفيد من ميزة جديدة في واتساب عمر

بإمكانك الاستمتاع بـ واتس اب عمر من خلال تسجيل دخول للتطبيق وتفعيل الحساب، من خلال القيام بمجموعة من الخطوات التالية: