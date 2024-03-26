وزارة الخارجية السعودية تعلن عن خطوت الاستعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز 1446 وأهم شروط الحصول على التأشيرة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن إطلاق موقع إلكتروني مخصص يمكنه الاستعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز، حيث يُمكّن هذا الموقع المستخدمين من التحقق السريع والمباشر لوضعية تأشيراتهم عبر إدخال رقم جواز السفر الخاص بهم، يهدف هذا الإصدار الجديد إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الجهد والوقت اللازم للمستفيدين، حيث يمكنهم الاطلاع على حالة طلباتهم بسهولة ويُسر، وذلك من خلال هواتفهم الذكية أثناء تنقلهم، مما يسهم في توفير تجربة استخدام مرنة ومتطورة للمستخدمين.

خطوت الاستعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز 1446

يُتيح الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة التأشيرات في المملكة العربية السعودية للأفراد المقيمين الاستعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز، ويمكن القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

يكفي أولاً زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لإدارة التأشيرات في المملكة العربية السعودية.

بعد ذلك، يتعين على الفرد تحديد القسم المخصص للاستفسارات واختيار الفئة المرغوبة، ثم إدخال رقم التأشيرة الخاص به.

يُشدد على ضرورة إكمال إدخال كافة المعلومات المطلوبة بدقة وصحة.

يتعين أيضًا كتابة رقم الطلب الذي تم تلقيه أثناء طلب التأشيرة.

قد يتطلب النظام إدخال رمز التحقق للتأكد من صحة المعلومات المُدخَلة.

بعد ذلك، يتم النقر على زر الاستعلام والانتظار لبضع لحظات حتى يتم عرض جميع المعلومات الخاصة بالتأشيرة المطلوبة.

شروط الحصول على التأشيرة الخاصة بالعمرة

هناك عدد من الضوابط التي يجب على كل فرد يرغب في أداء فريضة العمرة تحقيقها للحصول على التأشيرة، وتشمل هذه الضوابط: