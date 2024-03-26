“ميزات جبارة 🔥🔥” ميزه جديده في واتساب بلس الأزرق 2024 WhatsApp Plus أخر إصدار.. ثبته الآن

شاع الحديث في الأونة الأخيرة عن ميزه جديده في واتساب بلس الأزرق الأمر الذي جعل الكثير من الأشخاص يرغبون في تحميل هذا التطبيق والاستمتاع بهذه الميزة وجميع الميزات الموجودة به وغير موجودة في التطبيق الأصلي، حيث أن مطوري واتساب بلس الأزرق قد قاموا بالإعلان عن هذه الميزة في الأيام الماضية وتمنح هذه النسخة من Whats app مستخدميها تجربة استثنائية حيث يتمتع التطبيق بالعديد من المميزات، وسوف نتعرف في هذا المقال على تفاصيل ميزه جديده في واتساب بلس الأزرق، فتابعوا معنا.

ميزه جديده في واتساب بلس الأزرق

يوجد العديد من التحديثات التي قامت الشركة المطورة لـ واتساب الازرق بتحديثها، ويعتبر أحد أهم هذه التحديثات هو تحديث واتس اب بلس الذي نال إعجاب الكثير من الأشخاص، ويرجع سبب هذه الشهرة التي يتمتع بها التطبيق هو مميزاته الكثيرة الموجودة مع كل إصدار، ومن ضمن مميزات واتس اب بلس الأزرق الجديد ما يلي:

يتيح واتس اب الازرق ميزة إرسال مقطع فيديو كبير، والصور كذلك حيث يصل عدد الصور التي يمكن إرسالها إلى 100 صورة في كل مرة.

يتميز تطبيق واتس اب بلس الأزرق بأنه ضد الحظر.

كما أن هناك ميزه جديده في واتساب بلس الأزرق وهي إضافة مجموعة من اللغات في إعدادات الترجمة.

ويمكن تحميل الكثير من الخلفيات والثيمات والرموز التعبيرية.

كما أنه يمكن إخفاء واتس اب بلس الأزرق من على الشاشة الرئيسية.

طريقة تنزيل واتساب بلس الأزرق الحديث

لكي تستطيع الاستمتاع بآخر تحديث من تطبيق واتساب بلس الأزرق يجب عليك اتباع الخطوات التالية: