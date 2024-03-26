“هُنـــــا douane.gov.dz“ كيفية التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 وشروط التسجيل

قامت الحكومة الجزائرية بإطلاق مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 وذلك من أجل مساعدة المواطنين العاطلين عن العمل الحصول على عمل ثابت وذلك من أجل الحد من البطالة ومساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم، ولكن يجب العلم أنه يتم التسجيل على الوظائف وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا استمارة التسجيل في المسابقة.

مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التسجيل في مسابقة الجمارك والتي تكون كالتالي:

أولا يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية الحكومة بالجزائر. قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة. انقر على خانة استمارة التوظيف وقم بملئها بالبيانات المطلوبة. يرجى تسديد المصروفات المحددة. يجب إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة. أخيرا يجب الضغط على زر إرسال الطلب.

ما هي شروط التسجيل في مسابقة الجمارك بالجزائر؟

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من التسجيل في المسابقة وهي:

يجب على المتقدم لوظيفة ممرض أن يكون لديه شهادة في مجال الصحة العامة.

عند التقديم على وظيفة طبيب متخصص يجب أن يكون المتقدم حاصل شهادة طبية معتمدة.

عندما يكون المتقدم على وظيفة كاتب يجب أن يكون خريج تقنية.

موعد التقديم على الوظائف

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه التقديم سوف يظل مفتوح لمدة خمسة عشر يوم من موعد فتح باب التسجيل، ويجب العلم أنه سوف يتم إرسال موعد الاختبار من خلال رسالة نصية للمقبولين.