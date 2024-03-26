“فلكيًا” موعد عيد الفطر 2024 في الدول العربية.. والله لسه بدري يا رمضان

أوشك شهر رمضان على الانتهاء، ونجد المواطنون والمواطنات من كل العالم العربي يتساءلون عن موعد عيد الفطر في الدول العربية، وهل يوجد اختلاف في موعد العيد في بعض الدول عن بعضها أم لا، ونوضح لكم الموعد حسب ما وضحته الحسابات الفلكية، فتابعونا.

موعد عيد الفطر في الدول العربية

عيد الفطر الآن غير محدد موعده، حيث في انتظار اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك، ثم استطلاع هلال شوال، حيث تتم الرؤية الشرعية تقريبًا يوم 29 رمضان من كل عام، وفي حالة ظهور الهلال يُحدد موعد العيد، بينما في حالة تعذر رؤيته يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وبعدها يأتي عيد الفطر، ولكن وفقًا للحسابات الفلكية حتى الآن، فمقرر أن يأتي عيد الفطر في معظم الدول العربية في الموعد التالي:

يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل لعام 2024 – 1 شوال لعام 1445.

إجازة عيد الفطر المبارك 2024

وبالنسبة لإجازة عيد الفطر المبارك، فهي تختلف من دولة عربية إلى دولة أخرى، بل من قطاع إلى قطاع آخر داخل الدولة، فعلى سبيل المثال ما يلي:

إجازة عيد الفطر في السعودية تبدأ من يوم 18 رمضان للطلاب، بينما تستمر ما بين 4 إلى 5 أيام في القطاع الحكومي للموظفين.

إجازة عيد الفطر في مصر تكون بداية من يوم الوقفة وحتى أربع أيام بعد العيد لجميع الهيئات والقطاعات.

وتختلف الإجازة على حسب الدولة، ولكنها تكون إجازة مدفوعة الأجر كاملًا ولن يتم خصم أي مبلغ من راتب الموظف في تِلك الأيام، لذا تابعوا الجهات الرسمية في بِلادكم.