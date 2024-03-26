“مكافأة عيد الفطر“ مكافآت للموظفين بمناسبة عيد الفطر + سلم رواتب العاملين بعد الزيادة الجديدة

تقوم الحكومة المصرية بصرف مكافأة مالية في المناسبات المختلفة والتي من المقرر صرف مكافأة في الفترة القادمة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاعات المختلفة وذلك من أجل تشجيعهم على العمل ومساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف تلك المكافأة وفق مجموعة من المعايير وذلك لتجنب خلل الموازنة العامة للدولة، لذلك سوف نقدم لكم مكافأة عيد الفطر للعاملين، وسوف نوضح لكم أيضا المعايير التي يتم اتخاذها.

مكافأة عيد الفطر للعاملين

وفقا لما نص عليه القانون رقم 18 لعام 2016 أنه يتم صرف تلك المكافآت عندما يقوم الموظف بعمل غير ملزم به أو عند العمل ساعات إضافية أو في حالة التنازل عن الإجازات الرسمية من أجل إتمام المهام الخاصة به في العمل ويتم ربط تلك المكافأة بحلول المناسبات والأعياد.

ضوابط صرف المكافآت للعاملين

يجب العلم أنه يتم صرف تلك المكافآت على الحسابات الخاصة بالجهة الإدارية كما أنه يجب على الجهة الإدارية عدم تلقي أي دعم يخص المكافآت من الخزانة العامة للدولة، كما أكدت المصادر المسؤولة أنه يجب أن تكون مكافأة عيد الفطر تؤثر على حصة وزارة المالية، بالإضافة إلى أن الجهات الإدارية قامت بالتأكيد على عدم تقديم أو قبول أي هدايا عينية مابين الموظفين.

رواتب شهر مارس 2024

الجدير بالذكر أنه من المقرر صرف رواتب شهر مارس يوم 21 وسوف يتضمن الزيادة المقررة والتي تكون كالتالي: