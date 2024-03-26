“مكافأة عيد الفطر“ مكافآت للموظفين بمناسبة عيد الفطر + سلم رواتب العاملين بعد الزيادة الجديدة
مكافأة عيد الفطر للعاملين
تقوم الحكومة المصرية بصرف مكافأة مالية في المناسبات المختلفة والتي من المقرر صرف مكافأة في الفترة القادمة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاعات المختلفة وذلك من أجل تشجيعهم على العمل ومساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف تلك المكافأة وفق مجموعة من المعايير وذلك لتجنب خلل الموازنة العامة للدولة، لذلك سوف نقدم لكم مكافأة عيد الفطر للعاملين، وسوف نوضح لكم أيضا المعايير التي يتم اتخاذها.
مكافأة عيد الفطر للعاملين
وفقا لما نص عليه القانون رقم 18 لعام 2016 أنه يتم صرف تلك المكافآت عندما يقوم الموظف بعمل غير ملزم به أو عند العمل ساعات إضافية أو في حالة التنازل عن الإجازات الرسمية من أجل إتمام المهام الخاصة به في العمل ويتم ربط تلك المكافأة بحلول المناسبات والأعياد.
ضوابط صرف المكافآت للعاملين
يجب العلم أنه يتم صرف تلك المكافآت على الحسابات الخاصة بالجهة الإدارية كما أنه يجب على الجهة الإدارية عدم تلقي أي دعم يخص المكافآت من الخزانة العامة للدولة، كما أكدت المصادر المسؤولة أنه يجب أن تكون مكافأة عيد الفطر تؤثر على حصة وزارة المالية، بالإضافة إلى أن الجهات الإدارية قامت بالتأكيد على عدم تقديم أو قبول أي هدايا عينية مابين الموظفين.
رواتب شهر مارس 2024
الجدير بالذكر أنه من المقرر صرف رواتب شهر مارس يوم 21 وسوف يتضمن الزيادة المقررة والتي تكون كالتالي:
- سوف يكون راتب الدرجة الممتازة هو 12.000 جنيه.
- بينما من المقرر أن يكون راتب الدرجات العليا هو 10.000 جنيه.
- راتب المدير العام هو 9000 جنيه.
- بينما موظفي الدرجة الأولى سوف يكون الراتب بعد الزيادة هو 7500 جنيه.
- العاملين في الدرجة الثانية من المقرر أن يكون الراتب الخاص بهم هو 7000 جنيه.
- بينما العاملين في الدرجة الثالثة سوف يكون الراتب الخاص بهم بعد الزيادة هو 6750 جنيه.
- أما فيما يخص موظفي الدرجة الرابعة سوف يكون الراتب الخاص بهم هو 6500 جنيه.
- من المقرر أن يكون الراتب الجديد لموظفي الدرجة الخامسة هو 6250 جنيه.
- سوف يكون الراتب الجديد للعاملين في الدرجة السادسة هو 6000 جنيه.