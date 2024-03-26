مسلسل المداح 4 الحلقة 17 …صابر في مواجهة مليكة ورحاب مصممة على الطلاق من صابر

مسلسل المداح 4 الحلقة 17، حلقة جديدة ينتظرها عدد كبير من المشاهدين بعد خروج مليكة وظهورها في غرفة نوم والدة صابر التي بدأت تظهر عليها علامات المرض، وقرأ عليها صابر ايات من القرآن الكريم لتظهر أمامه مليكة وتقول له “وحشتني ياصابر” ….

مسلسل المداح 4 الحلقة 17

يشعر صابر بحالة من القلق بعد ظهور مليكة التي لها قوة كبيرة على السيطرة ، وهي المسؤولة أيضاً عن افتعال المشاكل بين رحاب وصابر ، والدكتور”سميح” الذي يسعى كي يفرق بين رحاب زوزجها ، وفي مشهد آخر من مسلسل المداح 4 الحلقة 17 يأتي رجل من رجال القرية ليستعين بصابر بعد أن رأي ابنته وهي حالتها سيئة بسبب أنها ترى أشباح في غرفتها، وبدأ صابر في قراءة آيات من القرآن ولكن لم يظهر عليها أي علامات .

وخرج صابر مع والدة الطفلة وبدأ يسأله بعض الأسئلة ووجد أنه يؤمن بالدكتور سميح وأنه رجل مبارك، وأنه على خلاف مع اخوه وطلب منه أن يصلح علاقته بأخوه وأن إذا استمر في مقاطعة أخوه سوف يكون هذا حاله، وفي نفس الوقت يسمع صابر صوت يأتي منن الخارج إلا أنه لا يبالي .

أبطال مسلسل المداح 4 الحلقة 17

يشارك في بطولة مسلسل المداح 4 عدد كبير من نجوم الدراما المصرية ومنهم ” حمادة هلال ، هبة مجدي ، سهر الصايغ ، فتحي عبد الوهاب، حنان سليمان، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، صقاء جلال.

مواعيد عرض مسلسل المداح 4

يعرض مسلسل المداح 4 على قناة mbc مصر في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ويعاد عرض الحلقة في اليوم التالي في الساعة 12:00 ظهراً، والساعة 01:00 ظهراً بتوقيت السعودية…