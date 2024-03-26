بعد موجة ارتفاع الأسعار.. تعرف على أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة 2024

تعد بطاقة الرقم القومي هي الوسيلة الأساسية في مصر لإثبات الشخصية حيث تتضمن معلومات هامة عن الشخص منها الاسم وتاريخ الميلاد والجنس والعنوان والمهنة والديانة وكذلك الرقم القومي ويتم استخراجها من خلال السجل المدني الذي يتبع وزارة الداخلية و سنتعرف في هذا المقال عن كل ما يخص بطاقة الرقم القومي وكيفية استخراجها وغيرها.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة 2024

تختلف سعر الاستمارة وفق لنوعها ولم تتغير الأسعار حيث نفت وزارة الداخلية كل الإشاعات التي يتداولها الكثيرين وتتمثل أسعار الاستمارة في ما يلي:

بالنسبة لسعر الاستمارة العادية فيكون 50 جنيه حيث تستغرق البطاقة 15 يوم لاستلامها عند استخدام هذه الاستمارة.

عند استخدام الاستمارة العاجلة يتم استلام البطاقة بعد ثلاث أيام ويكون سعر هذه الاستمارة 125 جنيه.

يتم الدفع مقابل الاستمارة المستعجلة 175 جنيه ونحصل على البطاقة بعد 24 ساعة.

كما توجد استمارة VIP تمكن المواطن من استلام البطاقة خلال ساعتين فقط ويتم الدفع مقابلها 305 جنيه.

الشروط اللازمة حتى يتم استخراج بطاقة الرقم القومي

هناك عدة شروط لابد من إتباعها ليتم استخراج البطاقة من هذه الشروط الآتي:

يشترط في المتقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي حمل الجنسية المصرية.

كذلك أن يكون سن المتقدم 15 عام كحد أدني.

لابد أن يكون لدى المتقدم بيان خاص بالميلاد ويكون مسجل على الحاسب الآلي داخل سجلات السجل المدني.

كما يجب على المتقدم شراء الاستمارة الخاصة بالرقم القومي وتقديمها مع بقية المستندات المطلوبة.

الأوراق التي يجب توافرها لاستخراج البطاقة

يتم تقديم نسخة من شهادة الميلاد إذا كان الاستخراج للمرة الأولي وصورة من بطاقة الرقم القومي القديمة عند تجديد البطاقة كما يتم تقديم صورة من ما يثبت محل الإقامة وأيضا إثبات المهنة، هذا كل ما يخص أسعار استمارة الرقم القومي وشروط استخراجها.