“سابق في المعرفة”… مميزات جي بي واتساب الجديد 2024 بالتحديثات الأخيرة ثبته على تليفونك مجانا 100 % مضمون

نظرا لأهمية تطبيقات المراسلة لدى كافة المواطنين حول العالم في الاواني الاخيره، وخاصة تطبيقا واتساب، لذلك تم إصدار شكلا معدلا من WhatsApp يأتي بالعديد من المميزات والوظائف المتطورة، ويسمى هذا الاصدار المعدل GBWhatsApp، ويعتبر هذا الإصدار أول إصدار معدل يتميز بتحديث التطبيق دون مداخلات خارجية، وإمكانية المراسلة المحسنة، ومقاومة الحظر، ووضع DND، بالإضافة الى العديد من المميزات التي نوضحها خلال السطور التالية عبر مقالنا بالإضافة الى العديد من مميزات جي بي واتساب الجديد التي نوضحها خلال السطور التالية عبر مقالنا الاخباري البديل.

مميزات جي بي واتساب الجديد 2024

تم اصدار جي بي واتساب الجديد بالتطويرات الحديثة من قبل كوكبة من المبرمجين وهم “GB”، حيث قامت هذه المجموعة بتقديم هذا الاصدار ومميزات عديدة، مما ادى إلى ارتفاع معدلات البحث من قبل العديد من المواطنين عن معرفة مميزات جي بي واتساب الجديدة 2024، وبناء على ذلك نوضح اهم وابرز المميزات لهذا الاصدار كالاتي:

المميزات الرئيسية حول GBWhatsApp

يمكن المستخدم من الحصول على السمات بصورة مجانية.

يتميز هذا التطبيق بالعديد من اللغات الصينيه و الاسبانيه والانجليزيه.

يمكن المستخدم من الخصوصية الخاصة بهم والسيطرة الكاملة على التطبيق بالعديد من الخدمات المتطورة مثل (الاتصال بالانترنت، الحاله، العلامة الزرقاء، اعدادات الميكروفون، حالة الكتابة، جدولة الرسائل، الرد التلقائي، بس الرسائل النصية، تصفية الرسائل، اضافه المزيد من الرموز التعبيرية، قاعدة جديدة محدثة، ضد المنع).

يمنح المستخدم تأثيرات فريده ومميزه أثناء ارفاق مقاطع الفيديو والصور.

يمكن المستخدم من إرسال 90 صورة فأكثر في وقت واحد، بالإضافة إلى ارفاق فيديوهات تصلح حجمها 50 ميجا بايت.

يمكن المستخدم من اخفاء حاله التسجيل الصوتي.

يمنح مستخدمي تطبيق جي بي واتساب مشاركة صور عالية الجوده.

يتميز بخاصيه DND التي تمكن المستخدم من فصل الانترنت منع استقبال الرسائل.

طريقة تثبيت تطبيق واتساب جي بي GBWhatsApp

تثبيت أخر تحديث جديد من واتساب جي بي، حتى تتمكن من استخدام هذه التحديثات المتطورة للتطبيق، يمكنك اتباع الخطوات التالية: