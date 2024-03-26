“هتقبض 25.000 باكو“ شروط التقديم على وظائف شركة أكسيد Xceed 2024.. ألحق قدم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الكثير من الوظائف الشاغرة للخريجيين برواتب مجزية داخل شركة أكسيد وذلك من أجل مساعدة الشباب في الحصول على فرص عمل ثابتة والحد من البطالة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا وظائف شركة أكسيد Xceed وسوف نوضح لكم أيضا رابط التسجيل على الوظائف.

وظائف شركة أكسيد Xceed

أعلنت شركة أكسيد من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها أنها بحاجة إلى عدد من موظفي خدمة العملاء في اللغات المختلفة ومنها: العربية، الإنجليزية، الألمانية، والإيطالية، كما أوضحت أنه مكان العمل من المقرر أن يكون بالقرية التكنولوجيا في المعادي أو القرية الذكية في أكتوبر، يجب العلم أن الرواتب تصل حتى 25 ألف جنيه.

شروط التقديم في وظائف أكسيد

قامت إدارة الشركة بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في وظائف أكسيد والتي تكون كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم خريج مؤهل عالي

مطلوب للعمل كل من الجنسين.

يشترط أن يقل عمر المتقدم عن 50 عام.

في حالة التقديم على وظائف اللغات يجب إجادة اللغة المطلوبة.

مميزات وظائف Xceed

يوجد العديد من المميزات التي تميز العمل داخل شركة أكسيد ومنها:

يتوفر تأمين اجتماعي لدى الموظف.

العمل 5 أيام ويوجد يومين عطلة أساسي.

يتم تحديد الرواتب على حسب اللغة وتصل حتى 25 ألف جنيه.

يوجد لدى الموظف تأمين طبي.

رابط التقديم على وظائف أكسيد

يمكنك الآن التسجيل على الوظائف من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة أكسيد وقم بملء استمارة التوظيف بالبيانات المطلوبة.