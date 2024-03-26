لينك منصة مظلتي كشوفات pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق لجميع المحافظات

تسعى الحكومة العراقية إلى تقديم الدعم الاجتماعي والمساعدات المالية والإنسانية لكافة الأفراد والعائلات والفئات المستحقة، حيث عملت الحكومة على توفير عدة برامج لدعم ومساعدة ذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة، ويعد برنامج الرعاية الاجتماعية هو الأفضل والأشهر حيث قدم العديد من المساعدات لعدد كبير من المواطنين العراقيين، وقد تزايدت في الآونة الأخيرة تساؤلات الشعب العراقي حول طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وكان ذلك بعد التأخير الذي حصل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي لم تعلن عن قوائم هذه الأسماء حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك أتاحت الوزارة للمواطنين إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين فور صدورها بشكل إلكتروني، وهذا ما سنتحدث عنه بشكل مفصل أكثر في السطور القادمة.

طريقة الاستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يستطيع المواطنون في دولة العراق الاستعلام عن الأسماء التي تم قبولها في دعم الرعاية الاجتماعية، ويتم ذلك من خلال منصة مظلتي الإلكترونية أو عن طريق الموقع الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أول خطوة يجب على المواطن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي التابع إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثم الضغط فوق خيار أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

النقر فوق الوجبة الأخيرة ثم تقديم البيانات المطلوبة وكتابتها في الأماكن المخصصة.

ثم بعد ذلك يجب النقر فوق كلمة ” “استعلام” وبذلك سوف تظهر كافة المعلومات المراد الاستعلام عنها.

أهم شروط القبول في الرعاية الاجتماعية