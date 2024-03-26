اقوي هواتف شوامي مواصفات هاتف Redmi Note 13 Pro بالكاميرا الجبارة

في مطلع شهر مارس الجاري، كشفت شركة شاومي النقاب عن سلسلة هواتف Redmi Note 13 الجديدة في السوق المصري، والتي تضمنت الهاتف المنتظر Redmi Note 13 Pro Plus 5G. يدخل هذا الهاتف المنافسة في فئة الهواتف المتوسطة العليا، حاملاً معه مجموعة من المواصفات والميزات التي تجعله منافسًا قويًا في هذه الفئة. في هذه المراجعة الشاملة، سنغوص في تفاصيل Redmi Note 13 Pro Plus 5G، ونستكشف جميع جوانبه، من التصميم والأداء إلى الكاميرا وعمر البطارية، لنقدم لكم تقييمًا دقيقًا وموضوعيًا لهذا الهاتف المتميز.

مواصفات هاتف Redmi Note 13 Pro

الخاصية المواصفات التصميم ظهر زجاجي فاخر مع إطار بلاستيكي.

مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68.

وزن 204.5 جرام. الشاشة AMOLED بقياس 6.67 بوصة.

دقة 1.5K مع معدل تحديث 120 هيرتز.

سطوع 1800 شمعة.

حماية Corning Gorilla Glass Victus. الأداء معالج ميدياتك Dimensity 7200 Ultra.

ذاكرة تخزين UFS 3.1.

واجهة MIUI 14 مع نظام Android 13.

أداء مستقر في المهام اليومية، لكنه ليس الأفضل في فئته.

مشكلة ارتفاع حرارة الهاتف. عوامل الأمان بصمة إصبع أسفل الشاشة. مميزات أخرى NFC.

مستشعر IR Blaster.

Haptic Feedback.

Always On Display.

سماعات ستيريو. البطارية سعة 5000 مللي أمبير.

أداء متواضع (6 ساعات شاشة مفتوحة).

شحن فائق السرعة 120 وات (شحن كامل في 20 دقيقة). الكاميرات خلفية رئيسية 200 ميجابيكسل مع مثبت بصري.

عدسة واسعة 8 ميجابيكسل.

عدسة ماكرو 2 ميجابيكسل.

سيلفي 16 ميجابيكسل.

أداء ممتاز في الإضاءة الجيدة.

أداء جيد في الإضاءة المنخفضة.

تصوير فيديو 2160p مع 30 فريم في الثانية. ملحوظة لا يوجد مستشعر تقارب حقيقي.

لا يوجد منفذ سماعات 3.5 ملم.

سعر Redmi Note 13 Pro Plus 5G في مصر، السعودية، والإمارات

يعد Redmi Note 13 Pro Plus 5G واحدًا من أحدث الإصدارات التي أطلقتها شركة Redmi. يتميز هذا الهاتف بمواصفات قوية وأداء متميز، ولكن ماذا عن سعره في الأسواق المختلفة وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على أسعار Redmi Note 13 Pro Plus 5G في ثلاثة دول هي مصر، السعودية، والإمارات. سنستعرض الإصدارات المتاحة من الهاتف ومواصفاتها، بالإضافة إلى الأسعار التي يمكن العثور عليها في هذه الأسواق.

في مصر، يتوفر Redmi Note 13 Pro Plus 5G بنسختين مختلفتين النسخة الأولى تأتي بسعة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، ويبلغ سعرها حوالي 20000 جنيه مصري. أما النسخة الثانية، فتأتي بسعة تخزين 512 جيجابايت ورام بحجم 12 جيجابايت، ويبلغ سعرها حوالي 23000 جنيه مصري. في المملكة العربية السعودية، يتوفر Redmi Note 13 Pro Plus 5G بنسخة واحدة تأتي بسعة تخزين 512 جيجابايت ورام بحجم 12 جيجابايت، ويبلغ سعرها حوالي 1700 ريال سعودي. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فسعر Redmi Note 13 Pro Plus 5G يتواجد في نطاق مشابه للسعودية. يمكن الحصول على النسخة التي تحتوي على سعة تخزين 512 جيجابايت ورام بحجم 12 جيجابايت بسعر يبلغ حوالي 1700 درهم إماراتي. بالتأكيد، يعتبر Redmi Note 13 Pro Plus 5G هاتفًا يقدم قيمة ممتازة مقابل السعر في هذه الفئة. وبناءً على الأسعار المذكورة أعلاه، فإنه يمثل خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي قوي ويتمتع بأداء ممتاز في الأسواق المشار إليها.

يرجى ملاحظة أن الأسعار قابلة للتغيير وقد تختلف بناءً على العروض والتخفيضات المتاحة في السوق. لذا، يُنصح بالتحقق من الأسعار الحالية من معزيزي القارئ،