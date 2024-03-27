تعرفي على أفضل أطباق شوربات رمضان سهلة ولذيذة

طبق شوربة رمضان، طبق أساسى على مائدة الإفطار يبدأ بها الصائم، وتختلف أنواع أطباق شوربة رمضان باختلاف الأطباق الأساسية المقدمة معه، مثل مأكولات بحرية شوربة السى فود، أو لحوم أو شوربة لسان العصفور مع حمص الشام، أو شوربة الشعرية وغيرها وسوف نقدم لكم الآن أطباق متعددة يمكن تحضيرها بكل سهولة ويسر.

شوربة رمضان، طبق شوربة هو الطعام المفضل لدى الكثير حتى الأطفال عندما يبدأ الطفل فى ادخال الطعام ووصولة لعمر السنة تبدأ الأم بتناولة قليل من أطباق الشوربة المختلفة التى تحتوى على قيمة غذائية عالية، أو المريض يفضل تناول طبق الشوربة، سوف نقدم ملف يحتوى على أكثر من طريقة تحضير أطباق شوربة رمضان.

طريقة تحضير طبق شوربة رمضان

هناك أطباق اعتيادية من طبق شوربة رمضان مثل شوربة العدس بالشعرية، وشوربة الخضار، وشوربة لسان العصفور، هناك أطباق مختلفة مثل شوربة المشروم بالكريمة، سوف نبدأ أولا بشوربة لسان العصفور سهلة التحضير ولا تحتاج إلى كثير من الوقت يجب فقط اتباع الخطوات وهناك خطوة واحدة هى التى تفصل فى نجاح شوربة لسان العصفور.

شوربة لسان العصفور

مقادير شوربة لسان عصفور.

مكرونة لسان عصفور.

حمص الشام مسلوق.

بصل مبشور.

جزر مبشور.

ورق غار( ورق لورا).

حبهان.

ملح.

وفلفل اسود.

شوربة دجاج أو مكعب مرقة.

طريقة تحضير طبق شوربة لسان عصفور

أولا نضع حلة على النار وبها معلقة من سمن مضاف إليها قليل من الزيت ونضع لسان العصفور ونقلب حتى يصبح لونة ذهبى. ثم نضيف مرقة دجاج ربع الكمية، ويضاف إليها بشر بصل، وجزر مشور ويضاف إليها حمص شام مسلوق. نضيف البهارت( حبهان- ورق الغار- ملح – فلفل الأسود) ونتركها حتى الغليان ثم نطفى النار. وقبل التقديم بربع ساعة نكمل التسوية بإضافة باقى مقدار الشوربة دجاج، أو ماء المضاف اليه مرقة ونتركه حتى تمام التسوية وتقدم حالا.

شوربة المشروم بالكريمة



طبق شوربة المشروم بالكريمة يمكن أن نقدمها مع الدجاج المشوى، والأرز الأصفر المبهر، أو شاورما الدجاج، وسلطة الثومية.

المقادير شوربة مشروم بالكريمه

2معلقة كبيرة زبدة.



بصلة مفرومة

معلقة كبيرة دقيق.



كوب مرقة دجاج



2 كوب حليب.



نصف معلقة صغيرة ملح.



ربع معلقة صغيرة فلفل اسود.



كوب مشروم شرائح.



نصف كوب كريمة طهي.



قطع مكعبات فراخ (دجاج مسلوقة)



بقدونس مفروم حسب الرغبة

طريقة تحضير شوربة مشروم بالكريمة