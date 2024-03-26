شباب البومب 12.. مواعيد عرض المسلسل السعودي الكوميدي الشهير والقناة الناقلة

مسلسل شباب البومب 12 يعتبر محطة مميزة في عالم الكوميديا، حيث ينقل للمشاهد رسالة بسيطة ومفعمة بالحيوية والتفاؤل، يستخدم المسلسل العديد من المواقف الكوميدية كوسيلة لنقل هذه الرسالة، مما يجعلها أكثر إمتاعًا وتأثيرًا على الجمهور؛ في غمرة الضحكات والمواقف الطريفة، يتخلل المسلسل رسائل مفيدة ونصائح قيمة.

على سبيل المثال، يتناول المسلسل قضايا اجتماعية وثقافية بطريقة فكاهية، مما يساعد في توعية الجمهور بشكل ممتع. بالإضافة إلى ذلك، يعزز المسلسل فكرة الصداقة والتعاون؛ ظهر الشخصيات الرئيسية وهي تدعم بعضها البعض في جميع المواقف، وهذا يعكس أهمية التضامن والتكاتف في حل المشاكل وتحقيق الأهداف.

موعد عرض حلقات مسلسل شباب البومب

ويتم عرض مسلسل شباب البومب الموسم الثاني عشر عند تمام الساعة السادسة وأربعين دقيقة مساءً داخل المملكة العربية السعودية مع آذان المغرب، وعند تمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت مصر، ويتم عرض كل حلقة لمناقشة قضية معينة تخص الشعب السعودي والعربي، وهو ما جعل المسلسل يقفز لأعلى نسب المشاهدة بشكل مستمر في الوطن العربي بشكل عام، والمملكة بشكل خاص.

القناة العارضة لمسلسل شباب البومب

حصلت قناة روتانا خليجية على حقوق عرض مسلسل شباب البومب في الجزء الثاني عشر، الذي يتم عرضه في رمضان 1445هـ، ولكي يتمكن المشاهد من متابعة المسلسل يجب معرفة تردد القناة واستقبالها على القمر الصناعي من خلال البيانات الخاصة بها، والتي يجب أن تدون بشكل صحيح وهي كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12226.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات