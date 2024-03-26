للأطفال كرتون مضحك..أقوى أشارة لتردد قناة توم وجيري الجديدة لمتابعة أفضل الأفلام والمسلسلات الكرتونية 24 ساعة

أصبح تردد قناة توم وجيري ومن أهم وأكثر الترددات التي يبحث عنها الأهل في الآونة الأخيرة، وتتميز هذه القناة على باقي القنوات الفضائية بحرصها الشديد على اختيار افضل وأجمل محتوى آمن ومناسب للأطفال ويقدم لهم الكثير من المعلومات المفيدة، وتعرض قناة توم وجيري الكثير من البرامج والأفلام والمسلسلات بجودة عالية للصوت والصورة، ويعد مسلسل توم وجيري المشهور من بين أبرز المسلسلات المميزة التي تعرضها القناة، لذلك يقبل أغلب الأطفال الصغار في كافة أنحاء الوطن العربي على متابعة القناة والاستمتاع بمشاهدة الأفلام والمسلسلات الكرتونية المسلية والمشوقة.

للأطفال تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية

لا يزال مسلسل توم وجيري من أشهر المسلسلات التي يعشقها الأطفال، وهذا ما جعل القناة تحقق إقبال واسع وتحظى بنسبة مشاهدات كبيرة لمحتواها المتميز، حيث تعمل إدارة قناة توم وجيري على انتقاء البرامج والمسلسلات التي تناسب العادات والتقاليد والتي لا تتضمن أية مشاهد غير أخلاقية، كما أن هذه القناة تعرض برامج تعليمية تساهم في إكساب الأطفال معلومات جديدة وتزيد من مستوى ثقافتهم وتنمي عقولهم، لذلك خصصنا موضوعنا هذا لأجل تقديم معلومات كافية عن بيانات تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وهي كالآتي بالمقال.

أقوى أشارة لتردد قناة توم وجيري على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

أقوى أشارة لتردد قناة توم وجيري على عرب سات