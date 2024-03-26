“كشوفات pdf” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي

يرغب الكثير من المواطنين معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق الكثير من الخدمات المساعدات المالية لجميع مواطنيها والأسر المستحقة، حيث تشهد الفترة الحالية بحثا مستمراً من خلال هؤلاء المواطنين للاطلاع على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024 للحصول على الدعم الاجتماعي، والتي تقدمها للأسر المحتاجة من الأشخاص المستحقين وذلك عبر استفتاء عدد من الشروط المهمة الواجب توافرها، فسوف نتعرف في هذا التقرير على خطوات الاستعلام عن الوجبة الأخيرة للرعاية عن استعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، بالإضافة إلى ذكر الأوراق والمستندات اللازمة والأسر المستحقات تابعوا معنا.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

لكي يتم الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق بشكل إلكتروني بشكل سهل وبسيط لتوفير وقت وجهد كبير لجميع المستخدمين عليك اتباع عدد من الخطوات من خلال الذهاب إلى منصة مظلتي والتي تتمثل فيما يلي:

الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي من هنا.

يتم بعدها الضغط على قسم الرعاية الاجتماعية.

ثم اختار رقم الوجبة والدفعة المرغوب الاستعلام عنها.

بعد ذلك إدخال اسم المكان الذي يسكن فيه الشخص.

ثم إدراج جميع المعلومات اللازمة بشكل صحيح.

يتم الضغط على خانة الاستعلام.

ويستطيع المتقدم في النهاية من فتح جميع البيانات على الهاتف مباشرة.

الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية بالعراق

توجد عدد من الأشخاص المحددة التي قامت وزارة العمل الإسلامية بتحديدها الدفعة الأخيرة في الرعاية الاجتماعية وجاءت هذه الفئات كالاتي: