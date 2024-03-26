“ودية ولكن حماسية” موعد مباراة الجزائر وجنوب افريقيا والقناة الناقلة ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم 2026

يبحث المواطنون والمواطنات في الجزائر بالوقت الحالي عن موعد مباراة الجزائر وجنوب افريقيا، حيث تلِك المباراة الودية التي تنطلق بين الفريقان في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت مدينة القاهرة، فدعونا نوضح لكم تفاصيل المباراة والقنوات الناقلة هذا اللقاء، تابعوا معنا.

موعد مباراة الجزائر وجنوب افريقيا

جمع بين المنتخبين في وقت سابق خمس مباريات بعدد من البطولات المختلفة، حيث الفوز مرة للجزائر ومرتين لجنوب إفريقا وتعادلا في البقية، أما اليوم تنطلق مباراة ودية بين المنتخب الجزائري وبين منتخب جنوب إفريقيا، حيث المباراة يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر مارس لعام 2024، وذلك على أرضية ملعب نيلسون مانديلا، وذلك في الموعد التالي:

الساعة 10:00 م بتوقيت جمهورية مصر العربية.

الساعة 11:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق والجزائر.

الساعة 12:00 ص بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة مباراة الجزائر وجنوب افريقيا

وضحنا لكم موعد مباراة الجزائر وجنوب افريقيا، والمقرر انطلاقها غدًا، والتي جولة ودية بين المنتخبين، وبالنسبة للقنوات الناقلة، فبكل تأكيد تتولى قنوات التلفزيون الجزائري مهمة نقل المباراة على شاشتها للمواطنين والمواطنات، وسوف يقوم التلفزيون الجزائري بتحديد القناة الناقلة، وربما تكون الأرضية أو القناة السادسة.

والجدير بالذكر أن هذه المباراة ودية، ولكنها ضمن استعداد كلا الفريقان لتصفيات كأس العالم والمقرر إقامتها في عام 2026 القادم إن شاء الله، ويسعى الفريقان في هذه المباراة إلى تحقيق نصرًا كبيرًا على غريمه الثاني، وذلك من أجل دخول كأس العالم بمعنوية مرتفعة، بل ويتأكد كل منتخب من أنه جاهز من أجل المنافسة على كأس العالم 2026.