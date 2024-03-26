مواعيد عرض برنامج رامز جاب من الآخر على قناة ام بي سي مصر

دائما في رمضان من كل عام هجري ينتظر الجميع برنامج رامز جلال للمقالب، والذي يأتي بفكرة إبداعية في كل عام، حيث تأتي الفكرة للعام الحالي باسم رامز جاب من الآخر، وفي هذا البرنامج يقوم رامز بترهيب جميع الضيوف أثناء تقضية رحلتهم السياحية، ويتميز البرنامج دائما بالطابع الكوميدي الكبير الذي يسعد جميع المشاهدين، ويتم عرض البرنامج بشكل يومي وحلقة واحدة في اليوم حتى نصل إلى نهاية شهر رمضان الكريم والذي يشير إلى انتهاء جميع حلقات البرنامج، لذا لكي يتمكن الفرد من متابعة رامز جاب من الآخر عليه بمعرفة مواعيد عرض البرنامج والتي سنوضحها قريبا.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الآخر

يتم عرض برنامج رامز جاب من الآخر بشكل يومي على قناة MBC مصر بعد صلاة المغرب على الفور في الساعة السادسة والعشرة دقائق، ويتم عرضه بالتوقيت السعودي في الساعة السابعة، ولكي يتم مشاهدة البرنامج يجب تحميل قناة mbc مصر من خلال بيانات القناة، كما يحب الحرص على تدوينها بصورة صحيحة وهي كالتالي:

تردد القناة: 11270.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

النجوم والضيوف في برنامج رامز جلال

يأتي هذا الموسم من برنامج رامز جلال بمشاركة عدد كبير من لاعبي كرة القدم ونجوم الفن والإعلام، ويأتي البرنامج هذا الموسم بفكرة جديدة ومختلفة وهو أن جميع الضيوف ذاهبين إلى البرنامج لمقابلة رامز جلال في برنامجه الشخصي وليس برنامج المقالب، وعند وصول الضيوف يقوم رامز بمفاجأة الضيف ثم بعد قليل يتم وضع الضيف في مصيدة المقلب.