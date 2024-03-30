القط والفار ليل نهار بيتخانقوا.. تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد على النايل سات

يبحث العديد من الآباء والأمهات عن تردد قناة توم وجيري، وذلك لتسلية أطفالهم وقت انشغالهم، حيث حازت قناة توم وجيري على شهرة كبيرة جدا حول العالم، وذاك بسبب المحتوى المتنوع الذي تقدمه من أفلام كرتونية شيقة ومفيدة، إذ ساعدت على جذب جمهور كبير جدا وحازت على إعجاب الأطفال من مختلف الأعمار، فسوف نتعرف اليوم على تردد قناة توم وجيري بعد تغير ترددها على القمر الصناعي لتحسين جودة المحتوى.

تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات

يُمكن للجميع استقبال ردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 12149.

معدل الترميز: 27500.

القطبية: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

كيفية ضبط تردد قناة توم وجيري

لمشاهدة محتوى قناة توم وجيري على أجهزة التلفاز الخاصة بكم عليك اتباع عدد من الخطوات حتى يتم تنزيلها وجاءت هذه الخطوات كالاتي:

يلزم في البداية تشغيل الرسيفر والتلفاز الموجود لديكم.

ثم الضغط على قائمة القنوات من خلال الريموت.

بعدها النقر على خيار التركيب أو التثبيت اليدوي.

قم بتحديد نوع القمر الصناعي وهو نايل سات .

بعدها تعبئة بيانات التردد الجديد في الأيقونات المخصصة لذلك.

ثم اضغط على أيقونة البحث.

انتظر حتى يتم ظهور قناة توم وجيري في قائمة القنوات.

اضغط بعدها على كلمة أيقونة حفظ أو تثبيت.

ماذا تقدم قناة توم وجيري؟

تعرض قناة توم وجيري عدداً متنوعا من أفلام الكرتون الشيقة والتي تتمثل على هذا النحو: