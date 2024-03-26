استقبل الآن تردد قناة سعيدة اليمنية 2024 لمتابعة مسابقة طائرة السعيدة طول شهر رمضان 2024

تزايدت مؤخرًا التساؤلات حول تردد قناة سعيدة اليمنية حيث شهدت محركات جوجل الكثير من عمليات البحث عن تردد هذه القناة ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك، ويعود السبب في ذلك إلى البرامج المميزة التي تعرضها هذه القناة، ومن أشهر ما تقدمه قناة السعيدة هو برنامج مسابقة طائر السعيدة الذي تقدمه الإعلامية المشهورة مايا العيسى، لذلك نذكر لكم اليوم في هذا المقال كامل بيانات التردد الخاص بقناة السعيدة اليمنية عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات.

بيانات تردد قناة سعيدة اليمنية لمتابعة مسابقة الطائر السعيدة

تحظى قناة سعيدة اليمنية بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث أن هناك إقبالًا واسعًا من قبل الجمهور على متابعة محتواها المميز، وخاصةً برنامج مسابقة طائر السعيدة الذي حظي بمحبة آلاف الأشخاص، وهذا البرنامج عبارة عن مسابقة مشوقة يتم من خلالها طرح أسئلة على المشاركين، والجدير بالذكر أنه يتم تقديم جوائز قيمة ومغرية للفائزين، وتم عرض برنامج مسابقة الطائر السعيدة بشكل مباشر كل يوم خلال شهر رمضان على تمام الساعة العاشرة مساءً، ونذكر لكم في السطور القادمة بيانات تردد قناة السعيدة اليمنية على قمر النايل سات وعرب سات:

تردد قناة سعيدة اليمنية على النايل سات

يمكن لمحبي برامج المسابقات متابعة قناة السعيدة اليمنية والاستمتاع بمشاهدة أشهر البرامج وذلك من خلال إدخال بيانات التردد وتثبيت القناة على الأقمار الصناعية، والبيانات هي على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11900.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز:27500.

استقطاب القناة: عمودي.

الجودة: HD.

تردد قناة سعيدة اليمنية على عرب سات