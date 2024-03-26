“هتصرفها قبل العيد” موعد صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2024.. القوى العاملة تزف بشرى سارة لهؤلاء

يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2024 خاصة مع اقتراب حلول العيد المبارك ورغبة منهم في تلبية الطلبات وشراء المستلزمات، حيث انتشرت الكثير من الأخبار التي تشير إلى صرف تلك المنحة الخاصة بالمواطنين قبل حلول العيد، ومن خلال هذا المقال نستوضح معكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المنحة.

موعد صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

قامت بعد قنوات الأخبار الفضائية والمصادر الموثوقة بالكشف عن موعد صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة والتي تبلغ قيمتها حوالي 500 جنيه، حيث أشارت إلى أن كافة الجهات المعنية تكثف مجهوداتها من أجل صرف تلك المنحة للمستحقين قبل عيد الفطر وبالتحديد في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك لتلبية الاحتياجات قبل دخول العيد، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية اعتادت صرف منح مالية قبل المناسبات مثل عيد الفطر وعيد الأضحى والعيد المجيد وغيرها، وذلك حرصاً منها على مساعدة المواطنين على مواجهة غلاء الأسعار والمساعدة في تحمل أعباء المعيشة وعلى ظروف الحياة.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة لشهر أبريل 2024

يمكن للمستفيدين من منحة العمالة الغير المنتظمة الاستعلام عن قيمة دعم المنحة لشهر أبريل من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من هذا الرابط .

. تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على الموقع واختيار منحة العمالة الغير المنتظمة.

كتابة اسم المستخدم، والرقم القومي، والنقر على أيقونة الاستعلام.

سيقوم الموقع بأخذ بعض الوقت ليقوم بعرض معلومات المنحة.

ويجدر الإشارة إلى أن هذه المنحة يتم تقديمها لمجموعة من المواطنين للعديد من الفئات الذين يعملون في العمالة اليومية وعمال التراحيل والذين لم يملكوا دخل ثابت والمسجلين في مكاتب العمل الموجودة في كافة المحافظات، ويمكن التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة من خلال موقع القوى العاملة.