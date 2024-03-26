سامسونج جلاكسي جننت الناس بهاتفها الجديد.. هاتف samsung galaxy s24 ultra

يترقب العديد من محبي الاقتناء بالهواتف الذكية الحديثة معرفة متي سيتواجد هاتف سامسونج جلاكسي آس 24 ألترآ في الأسواق، بالفعل يتواجد الآن بكافة المتاجر ويستطيع الجميع اقتناؤه بكل سهولة ويسر، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم أسعار الهاتف في العديد من الدول، أيضا عيوبه ومميزاته عن غيرة في السطور التالية ابقوا معانا.

أسعار هاتف سامسونج جلاكسي آس 24 ألترا

يسعر هذا الهاتف في الولايات المتحدة ب 1300 دولار أمريكي.

بينما سجل في مصر بسعر 66 ألف جنيه مصري.

سعر الهاتف في المملكة السعودية 5400 ريال سعودي.

وصل سعرة في الإمارات المتحدة 5100 درهم إماراتي.

مميزات سامسونج جلاكسي آس 24 الترا

يتميز بأحدث نظام تشغيل اند رويد 14 مع واجهة سامسونج، مع دعم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل ميزة سيركل تو سيرش ويز جوجل، أل ايدت من اجل تعديل الصور المميزة.

البطارية تبقي اكبر مدة ممكنة يرجع ذلك لحجم كبر البطاريه.

يدعم تصوير زوم حقيقي 2x,3x,5x,10x, من خلال العدسات والذكاء الاصطناعي ويصل ديجيتال إلي 100x.

يحتوي علي افضل واعلي التقنيات المعتادة من شركة سامسونج مع استخدام فريم من التيتانيوم مع مقاومة للماء i p68 .

كاميرات ممتازة في الصور او الفيديوهات أل pk بثبات عالي بالعدسة الرئيسية والعدسة ألزوم أل 5x.

يحتوي علي اعلي طبقة حماية متطورة مقاومة للانعكاسات بشكل كبير ومقاومة بشكل افضل للخدوش.

عيوب هاتف سامسونج جلاكسي آس 24 ألترا