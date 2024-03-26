ca.iq كشوفات اسماء نقل النفوس وجبة جديدة 2024 عموم محافظات العراق

تقوم وزارة الداخلية من وقت إلى أخر بإطلاق بعض الوجبات من نقل النفوس التي تشمل المواطنين المتقدمين في تغير أسمائهم وألقابهم، إضافة إلى أن ذلك يكون عبر بوابة نقل النفوس التابعة للوزارة في إطار التسهيل على جميع المواطنين بالتعديل على بياناتهم الشخصية وإرفاق المستندات الخاصة بالتغيير، حيث إن ذلك يكون إلكترونيًا تسهيلاً عليهم في مثل هذه الخدمات، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة الإجراءات الخاصة بإستخراج كشوفات نقل النفوس.

استعلام نقل النفوس في العراق 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن أسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة بالعراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى بوابة المواطن الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

ليتم إدخال اسم المتقدم ورقم الهوية الساري.

كذلك يتم تحديد الوجبة الجديدة لنقل النفوس.

إختيار المحافظة التي ينتمي إليها المواطن المتقدم.

بعدها يتم إدخال بيانات المواطن.

الضغط على زر “بحث”.

ليتم في النهاية عرض جميع الكشوفات التي تشمل المتقدمين.

ما هي شروط نقل النفوس في العراق 2024؟

جاءت أهم شروط التقديم في خدمة نقل النفوس بالعراق الوجبات الجديدة وفقًا لما يلي:-