“10 مميزات أسطورية جديدة لازم تجربهم“ تنزيل تحديث واتساب الجديد 2024 بمميزات خيالية
تحديثات الواتساب 2024
يعتبر تطبيق الواتساب واحد من تطبيقات التواصل الاجتماعي التي لا غنى عنها في الحياة اليومية، وذلك لأنه يستخدم في العديد من الأمور اليومية سواء في التعليم أو العمل، والجدير بالذكر أنه في الآونة الأخيرة شهد العديد من التحديثات، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تحديثات الواتساب 2024، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات تحميل التطبيق.
تحديثات الواتساب 2024
من المقرر أنه سوف يتم إطلاق واتساب في الفترة القليلة القادمة يمكنك من خلاله التعديل على الصور قبل إرسالها وذلك من خلال الضغط على زر التعديل وسوف تظهر لك قائمة بها ثلاث اختيارات لتكون الأولى تغيير الخلفية الموجودة في الصورة ويساعدك أيضا في تغيير نمط الصورة كما يمكنك أيضا التحكم في حجم الصورة، ويجب العلم أن تلك الإضافات سوف يتم استخدامها بشكل مجاني تماما دون الحاجة لدفع أي رسوم، كما أنه سوف يتم توفير خاصية “ميتا” والتي يمكنك من خلالها إنشاء الملصقات داخل تطبيق الواتساب.
خطوات تحميل الواتساب
يجب اتباع الخطوات التالية من أجل تحميل الواتساب بنجاح:
- في البداية يجب التوجه إلى متجر التطبيقات المثبت على الهاتف الخاص بك والذي يكون جوجل بلاي على أجهزة الأندرويد.
- بينما حاملي أجهزة الآيفون يكون آب ستور.
- في محرك البحث قم بكتابة واتساب ثم انقر على خانة التحميل وانتظر بضع دقائق.
- بعد تثبيت التطبيق توجه إلى قائمة التطبيقات الخاصة بك وانقر على أيقونة التطبيق.
- قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك، سوف يصلك كود تحقق قم بتأكيده واتبع التعليمات وابدأ باستخدام التطبيق بكل سهولة.