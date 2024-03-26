“يا هناكي ويا سعدك” التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 عبر www.anem.dz وأبرز الشروط

تعتبر منحة المرأة الغير عاملة أو الماكثة في البيت من أهم المنح التي تقوم حكومة الجزائر بالإشراف عليها، ولذلك نجد الكثير من السيدات يبحثن عن طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، تلك المنحة المقدمة تحت إشراف الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر، وتكون المنحة عبارة عن مبلغ من المال يتم تقديمه للسيدات اللواتي لا يمتلكن عمل ثابت، وهذه المنحة تهدف إلى مساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة والاستمتاع بحياة أفضل وتربية الاطفال، ويتم تقديم هذه المنحة بناء على مجموعة من المعايير والشروط التي سوف نتعرف عليها مع معرفة طريقة الاشتراك في المنحة.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

يمكنكم التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 من خلال اتباع التعليمات التالية:

أولا يجب التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التشغيل الجزائرية من هنا .

. يجب الولوج إلى تبويب منحة المرأة الماكثة في البيت.

بعد ذلك يجب اختيار المحافظة التي تنتمي لها المتقدمة.

سيظهر نموذج بيانات يجب ملء الخانات الموجودة فيه بالبيانات المطلوبة.

ثم رفع جميع المستندات والوثائق المطلوبة.

أخيراً يجب مراجعة البيانات، والنقر على أيقونة أرسل الطلب.

ستقوم الجهات المسؤولة بمراجعة البيانات والتواصل معكم.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بوضع مجموعة من المعايير والشروط التي ينبغي توافرها للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، وهي: