“pdf الوجبة الاخيرة”.. خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 وأهم الشروط المطلوبة للحصول على الدعم

زادت نسبة الاهتمام بالبحث عن خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 بشكل ملحوظ، وذلك بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن هذا البرنامج الهام الذي يستهدف دعم الطبقات الكادحة في العراق، خاصة الذين لا يمتلكون أي دخل ثابت، وقد قدمت الحكومة العراقية ما يقارب من 500 طلب في الوجبات السابقة، مما يبرز الحاجة الماسة إلى هذا الدعم.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

يمكنك الآن الاستعلام عن قائمة الأشخاص المستحقين للدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية لعام 2024 من خلال منصة “مظلتي” باتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالولوج إلى منصة “مظلتي“.

بمجرد تحميل الواجهة الرئيسية للموقع الإلكتروني، انقر على شعار تطبيق الدعم الاجتماعي.

انقر هنا للاطلاع على قائمة أسماء الأشخاص المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية 2024.

اختر رقم الوجبة التي ترغب في الاستفسار عنها.

حدد اسم المحافظة التي تعيش فيها.

قم بإدخال معلومات المتقدم بدقة، مثل “الاسم الكامل المكون من أربعة أجزاء، رقم البطاقة الشخصية الوطنية، وما إلى ذلك”.

انقر على “استعلام”.

ستتم عرض قوائم الأشخاص المشمولين بالدعم الاجتماعي لعام 2024.

قم بتنزيل القوائم وسيتم نقل البيانات إلى جهازك في لحظات.

تصفح المستندات للبحث عن اسمك.

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

شروط الشمول ضمن الرعاية الاجتماعية تشكل أحد المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها للتقديم على الدعم الاجتماعي، ويمكن تلخيص هذه الشروط في النقاط التالية: