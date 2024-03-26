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واتساب الاحمر بميزة هتذهلك!.. طريقة تحميل واتس البطريق الأحمر WhatsApp Red أفضل المميزات وأخطر التحديثات
في ظل إطلاق العديد من التطبيقات الخاصة بالتواصل الاجتماعي، تم طرح تطبيق واتس البطريق الأحمر الذي يتميز ببعض المميزات الغير متوفره في الإصدارات الأخرى، فضلاً عن أن أهمها عرض أي ملف وسائط مرات بلا حدود وإرسال أكثر من 30 صورة أو فيديو في وقت وقت وبسرعة جنونية، حيث يمكنك تثبيت التحديث بدون أي مشاكل والإستفادة من الإصلاحات والتحسينات الأخرى المقدمة.
مميزات تحميل واتس البطريق الأحمر
من أبرز المميزات التي يمكنك الحصول عليها عند تنزيل واتس البطريق الأحمر، ما جاء على النحو الأتي:-
- تمديد النسخة إلى أكثر من شهرين.
- إضافة إلى تحديث قاعدة واتساب 2.23.9.75.
- مظهر جميل ومناسب لجميع اجهزة الأندرويد والأيفون.
- القدرة الكبيرة في اختيار خلفية محادثة من مئات الصور والفيديوها.
- ملصفات متحركة.
- ثيمات مختلفة وجذابة.
- إضافة إلى المحادثات الجماعية في وقت واحد.
- تغيير اللون في أي وقت.
- توافر خلفيات إسلامية.
- القدرة على إخفاء جهة الإتصال.
- إمكانية قفل التطبيق ببصمة الإصبع.
كيفية تحميل واتس البطريق الأحمر 2024
تتمثل أهم خطوات القيام بتنزيل تطبيق واتس البطريق الأحمر، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم الذهاب إلى تطبيق جوجل بلاي.
- ومن ثم يتم إدخال اسم التطبيق في خانة البحث.
- القيام بالضغط على زر “بحث”.
- وعندها ستتمكن من تحميل التطبيق على كافة الأجهزة سواء الأندرويد أو الأيفون.
- والإستفادة بجميع المميزات التي يوفرها التطبيق لجميع المستخدمين.