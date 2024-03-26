“محادثاتك هتكون في أمان”.. خطوات تحميل واتساب بلس الازرق آخر إصدار 2024 للأندرويد وأهم مميزاته

تحميل واتساب بلس الازرق آخر إصدار 2024 للأندرويد، تمتاز نسخة واتساب بلس 2024 بتعديلات مميزة على تطبيق المراسلة الشهير واتساب، حيث تقدم ميزات وخيارات تخصيص إضافية غير متوفرة في التطبيق الأصل، يتيح هذا الإصدار الجديد للمستخدمين تجربة فريدة من نوعها بميزات مثل إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت، وتخصيص الواجهة، واستخدام حسابات متعددة على نفس الجهاز.

خطوات تحميل واتساب بلس الازرق آخر إصدار 2024 للأندرويد

على الرغم من جاذبية ميزاته، إلا أن تطبيق واتساب بلس WhatsApp Plus غير متوفر للتحميل من متجر جوجل بلاي أو متاجر التطبيقات الأخرى، لذا، يتعين على المستخدمين تنزيله من مواقع الويب التابعة لجهات خارجية، إليك خطوات تحميل واتساب بلس الازرق آخر إصدار 2024 للأندرويد:

قم بإجراء نسخة احتياطية لدردشاتك على تطبيق واتساب الأصلي واحتفظ بها على Google Drive أو أي منصة أخرى للتخزين السحابي.

بعد الانتهاء من عملية النسخ الاحتياطي، احذف تطبيق واتساب الأصلي من هاتفك.

قم بالبحث عن إصدار واتساب بلس عبر كتابة “WhatsApp Plus v29.10” في محرك البحث على الإنترنت، ثم انقر على خيار التنزيل، سيتطلب الأمر السماح بتثبيت التطبيق من مصادر غير معروفة.

بمجرد تحميل ملف APK، ابحث عنه في مجلد التنزيلات على هاتفك وقم بتثبيت التطبيق، وتفعيل الأذونات الضرورية لتشغيله.

افتح التطبيق، وسجل الدخول باستخدام رقم هاتفك، انتظر رمز التحقق وأدخله للتسجيل في الحساب، يمكنك أيضًا إضافة اسم وصورة للملف الشخصي وبدء الدردشة مع الأصدقاء والعائلة.

مميزات واتساب بلس WhatsApp Plus