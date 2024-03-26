الآن ومن هنا رابط الاستعلام عن أرقام جلوس اليمن 2024 التاسع والثانوي

بإمكانكم الآن البحث والاستعلام عن كل ما يخص أرقام قاعات الامتحان للصف التاسع والمرحلة الثانوية في اليمن عن العام 2024، وذلك باستخدام أحدث الطرق الإلكترونية المتاحة، حيث يقدم الموقع الرسمي والإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية تلك الخدمة لجميع الطلاب، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية الولوج إلى بوابة الإدارة العامة للاختبارات على الشبكة العالمية، ومن خلال تلك الخدمات الإلكترونية أيضا يتم تقديم خيارات الاستعلام عن نتائج الاختبارات الخاصة بالفصلين الدراسيين الأول والثاني عبر الموقع الخاص بالإدارة العامة للاختبارات التابع للجهات الحكومية بدولة اليمن، الذي يحتوي قاعدة واسعة وعريضة من المعلومات.

كيفية الاستعلام عن أرقام جلوس اليمن 2024

ومع اقتراب الموعد الخاص بالاختبارات النهائية ونهاية العام الدراسي، يزيد الإقبال والبحث من الطلاب عن أرقام الجلوس الخاصة بهم من أجل الحضور وأداء الاختبارات، حيث قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بإصدار بيان أكدت من خلاله أنه يمكن الاستعلام عن أرقام جلوس اليمن 2024، والحصول على تلك الأرقام من خلال اتباع عدد من الخطوات تتمثل في التالي:-

عليك أولا بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية من خلال النقر على الرابط (هنا)، كما يمكنك أيضا الدخول إلى الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للامتحانات باليمن من خلال الضغط (هنا).

يتم تحديد الخانة الخاصة بأرقام الجلوس.

ثم اختيار الصف الثانوي سواء كان علميا أم أدبيا.



إدخال الاسم بطريقة صحيحة يتطلب التحقق من صحة الأحرف والتأكيد عليها.

وأخيرا يتم الضغط على كلمة استعلام.

ثم الانتظار لعدة لحظات لحين تحميل جميع البيانات والمعلومات والتي تعرض على الشاشة، وتضم فيها رقم مقعد الطالب أي رقم الجلوس الخاص به رقم اللجنة المقيد بها.

كيفية الاستفسار بشأن أرقام المقاعد الخاصة بطلاب الصف التاسع في اليمن لعام 2024

للاستفسار والاستعلام عن أرقام جلوس اليمن 2024 والمقاعد ومواقع وأرقام اللجان الخاصة بالطالب، يجب على طلاب الصف التاسع في اليمن إتباع الإجراءات التالية للتحقق من أرقام الجلوس الخاصة بهم:

أولا يتم الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم اليمنية بالضغط على هذا الرابط (هنا)، أو قم بزيارة صفحة الهيئة المركزية للامتحانات بالضغط على هذا الرابط (اضغط هنا).

الضغط على كلمة الخدمات.

ثم اختيار أرقام الجلوس.

قم بتدوين الاسم بالصيغة المثبتة في شهادة ميلاد الطالب.

يتوجب الانتظار لبعض الوقت حتى يتم عرض رقم الجلوس المطلوب.