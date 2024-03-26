“هانت خلاص” موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة 15% بعد قرار الرئيس السيسي

ضجت محركات البحث في الأيام الأخيرة بالبحث عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، حيث قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالإعلان عن المواعيد المخصصة لصرف تلك المعاشات بالزيادة الجديدة 15% لجميع الأفراد المستفيدين، حيث كان السيد رئيس الجمهورية قد أقر بزيادة المعاشات في شهر مارس 2024 الجاري، ذلك الأمر الذي جعل كثيراً من الأشخاص يتساءلون ما إن كانت هذه الزيادة ستطبق في شهر أبريل أيضاً أم لا.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

قامت الجهات المسؤولة بتحديد موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة، حيث أنه من المقرر أن يكون الصرف في الأسبوع الأول من شهر أبريل قبل قدوم عيد الفطر المبارك، وسوف يستمر الصرف على مدار 6 أيام متتالية، وجاء ترتيب صرف المعاشات للفئات المستفيدة على النحو التالي:

سيكون صرف معاش شهر أبريل 2024 في اليوم الأول واليوم الثاني من شهر أبريل، وهذا بالنسبة للأشخاص الذين تجاوزت قيمة معاشاتهم ألف جنيه.

الأشخاص الذين تجاوزت قيمة معاشهم 2000 جنيه، سيكون الصرف في اليوم الثالث والرابع من أبريل.

أما صرف معاشات الفئة الثالثة والذين تجاوزت قيمة المعاش لهم 3 آلاف جنيه، فسيكون الصرف في اليوم الخامس والسادس من أبريل.

استعلام عن الزيادة الجديدة في معاشات أبريل 2024

حرصاً على وقت ومجهود المواطنين قامت هيئة التأمينات الاجتماعية العامة بتوضيح خطوات الاستعلام عن قيمة المعاشات لشهر أبريل بمجموعة خطوات بسيطة جداً، وهي تتمثل في:-