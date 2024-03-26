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بعائد 30% …تعرف على خطوات شراء شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة أون لاين
شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة
يبحث عدد كبير من المواطنين في مصر عن شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة، التي تصل فائدتها إلى 30% ، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن طرح شهادات جديدة مدتها 3 أعوام بعائد يصل إلى 30% ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات شراء شهادات البنك الأهلي الجديدة أون لاين…..
شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة
حيث أعلن البنك الأهلي عن التناقضية عن شهادات جديدة بفوائد قيمتها 30% لأول سنة، وبعائد 25% للعام الثاني، و 20% للسنة الأخيرة من الثلاث سنوات .
- تتميز بصرف عائد مناسب خلال دورة سنوية .
- تعديل الشهادة البلاتينية التناقضية على مدار الثلاث السنوات.
- 26% عائد شهري في العام الأول، و 21% في العام الثاني.
- وبعائد شهري 18% في العام الثالث للشهادات التي تم اصدارها حديثاً.
خطوات شراء الشهادات الجديدة من البنك الأهلي أون لاين
حيث يعمل البنك الاهلي على تسهيل عملية شراء الشهادات الجديدة المقدمة والتي تقدم فائدة تناقضية حوالي 30% والتي تنقص سنوياً لتصل إلى 25% ثم 20% في كل عام بأكثر ، وذلك من خلال تطبيق البنك الأهلي منعاً للازدحام والوقت المستهلك والجهد الذي يبذله العملاء لكي يتمكنوا من شراء الشهادات وذلك من خلال اتباع الخطوات…..
- تحميل تطبيق الاهلي المتاح على الانترنت.
- ادخل الرقم التعريفي وكلمة المرور.
- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة .
- وحدد شهادة البنك الاهلي المصري التي تقدم عائد 30%.
- ادخل البيانات وحدد نوع الحساب اذا كان توفير أو جاري لكي تتمكن من صرف العائد الشهري من خلاله.
- اضغط على موافق على البنود .
- خلال عدة أيام سوف يتم الموافقة على الطلب المقدم في حالة عدم وجود ما يمنع ذلك.