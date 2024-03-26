بعائد 30% …تعرف على خطوات شراء شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة أون لاين

حيث أعلن البنك الأهلي عن التناقضية عن شهادات جديدة بفوائد قيمتها 30% لأول سنة، وبعائد 25% للعام الثاني، و 20% للسنة الأخيرة من الثلاث سنوات .

تتميز بصرف عائد مناسب خلال دورة سنوية .

تعديل الشهادة البلاتينية التناقضية على مدار الثلاث السنوات.

26% عائد شهري في العام الأول، و 21% في العام الثاني.

وبعائد شهري 18% في العام الثالث للشهادات التي تم اصدارها حديثاً.

خطوات شراء الشهادات الجديدة من البنك الأهلي أون لاين

حيث يعمل البنك الاهلي على تسهيل عملية شراء الشهادات الجديدة المقدمة والتي تقدم فائدة تناقضية حوالي 30% والتي تنقص سنوياً لتصل إلى 25% ثم 20% في كل عام بأكثر ، وذلك من خلال تطبيق البنك الأهلي منعاً للازدحام والوقت المستهلك والجهد الذي يبذله العملاء لكي يتمكنوا من شراء الشهادات وذلك من خلال اتباع الخطوات…..