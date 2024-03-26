برنامج رامز جلال ح16.. ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 16 تعرف على مواعيد عرضها

يتساءل الكثير من المتابعين عن أسماء ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 16 من شهر رمضان 2024، ويحرص رامز أن تكون الضحايا الجدد مفاجأة قوية بين مطربين نجوم ولاعبي كرة القدم وشخصيات إعلامية، رحلة طويلة خاضها النجم رامز جلال للوصول لتلك المكانة من الشهرة والنجاح، وهذا ما جعل برنامج مقالب رامز جلال من أهم البرامج في شهر رمضان وحقق قاعدة جماهيرية كبير ووصلت شعبيته لابعد الحدود ويتابعها الملايين من الأشخاص كبير وصغير نساء ورجال من مختلف الدول العربية مصر والسعودية وسوريا والإمارات ولبنان وقطر وغيرها الكثير، واليوم نستعرض لكم ما تبحثون عنه تريدون معرفته ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 16 تابعوا.

ضيوف رامز جاب من الاخر الحلقة 16

مع كل حلقة يفجر رامز جلال مفاجأة للجمهور في اختيار الضيوف من أجل نشر أجواء ممتعة في الحلقة، فكرة برنامج رامز تختلف عما قدمه رامز جلال من مقالب على مدار السنوات الماضية، حيث يأتي الضيف وهو يعلم أنه ضيف رامز جلال في برنامج عبارة عن أسئلة وإجابات صريحة، وكل ضيف لا يعرف أن يتقابل مع أي نجم أو زميل له، ويبدأ رامز في خطته وأن الكان هناك خلاف بين الأشخاص يسعى رامز من أجل حل المشكلة لكي يفتح الضيف صفحة جديدة، ويعرض برنامج رامز على قناة MBC مصر عقب اذان المغرب في تمام الساعة 6.10 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 8.30 مساءً على قناة ام بي سي دراما.

ضحايا رامز جلال في رمضان 2024

مع اقتراب موعد كل حلقة من برنامج رامز جاب من الآخر يأمل المتابعين أن تكون الحلقة للمطرب حسن شاكوش و طليقته وهي الحلقة المنتظرة من ملايين المتابعين والتي من المتوقع أن تكون حلقة شقيه ومختلفة لأن حسن شاكوش على خلافات كثيرة مع طليقته السابق وصلت للقضايا، وخلال الساعات القليلة القادمة سوف تصرح قناة MBC مصر عن أسماء ضحايا رامز جالب من الاخر الحلقة 16 لأن ما يتم نشره حتى هذه اللحظة مجرد توقعات.