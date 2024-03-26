“100 ألف جايه في وقتها” سلم رواتب المتقاعدين الجديد 2024 بالعراق بعد الزيادة الاخيرة.. احسب الراتب بالزيادة

تسعى الحكومة العراقية إلى توفير ظروف معيشية طيبة للمواطنين من مختلف الفئات وخاصة فئة المتقاعدين، وقد أعلنت وزارة المالية العراقية عن سلم رواتب المتقاعدين الجديد 2024 بالعراق بعد الزيادة الأخيرة، وقد شهدت الرواتب زيادة في شهر مارس الجاري ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة إلى شهر أبريل القادم، ويترقب المتقاعدين موعد نزول الراتب للاستفادة من الزيادات خاصة في ظل هذه المناسبات الكثيرة من شهر رمضان لعيد الفطر المبارك وغيرها.

سلم رواتب المتقاعدين الجديد 2024 بالعراق

بعد إعلان وزارة المالية عن سلم رواتب المتقاعدين الجديد 2024 بالعراق بالزيادة زاد معدل البحث عن قيمة هذه الزيادة وإلى متى سوف تستمر، حيث أن هذه الزيادات تهدف إلى استفادة المتقاعدين وترفع من المستوى المعيشي لهم، وتستمر هذه الزيادة إلى شهر أبريل، وسيتم تطبيق الزيادات على جميع المستفيدين من راتب التقاعد لمن هم يتقاضون مبالغ مالية أقل من مليون دينار عراقي لتحسين أوضاعهم المالية كرد جميل على سنوات عمرهم التي أفنوها في الخدمة.

ومن الجدير بالذكر أن زيادة الأجور ستكون بمقدار 100 الف دينار عراقي، وهذه الزيادات سيتم تطبيقها على الأشخاص الذين كانت قيمة رواتبهم 400 الف دينار أو أكثر شرط ألا تزيد عن المليون دينار.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة 2024

بعد أن تعرفنا على سلم رواتب المتقاعدين الجديد 2024 بالعراق، سنتطرق لمعرفة راتب المتقاعد بعد الزيادة الجديدة، فلكل متقاعد الحق في أن يعرف راتبه وفقا لجدول الرواتب بعد الزيادة، ويكون ذلك من خلال القيام بمجموعة من الإجراءات التالية: