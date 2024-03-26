حقيقة صرف زيادة في حساب المواطن لشهر ابريل 2024…. والشروط اللازمة

يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء المملكة العربية السعودية عن حقيقة صرف زيادة في حساب المواطن لشهر ابريل 2024، التي بدأت تتردد في عدد كبير من المواقع الالكترونية، وكانت خدمة المستفيدين أعلنت عن الزيادة المقرر تطبيقها والتي قد تختلف من شخص لآخر، ولكن يشترط ألا تكون الزيادة عن الحد المانع ويستطيع المواطن أن يقوم بحساب قيمة الدعم بالطريقة الإلكترونية ومن خلال اتباع الخطوات الآتية:

حقيقة صرف زيادة في حساب المواطن لشهر ابريل 2024

تتزايد عمليات البحث عن حقيقة زيادة حساب المواطن ابريل 2024 بمناسبة عيد الفطر المبارك، إلا أن الجهات المختصة أكدت أنه لا صحة لما يتم تردده بشأن وجود زيادة في حساب المواطن، وأنه من المقرر أن يتم صرف دفعة ابريل في 9 أبريل بدلاً من يوم 10 والذي سوف يوافق يوم جمعة وأول أيام عيد الفطر ، وحتى يتمكن المواطنين من شراء ما يلزمهم من مشتريات للعيد وغيرها….

شروط صرف حساب المواطن

وكانت الحكومة السعودية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على حساب المواطن وهي:

أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم في السعودية إقامة دائمة.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن الحد المانع.

ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الإيواء.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك.

وأخيراً ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن60 عام.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن 2024