مسلسل قيامة عثمان الحلقة 154 مترجمة على قصة عشق وعلى تردد قناة الفجر الجزائرية.. نهاية جلاد روما وخطة عثمان وعمران تيكين
مسلسل قيامة عثمان الحلقة 154، رغم انشغال الكثير بالسباق الرمضاني والأعمال الجديدة والحصرية يبحثون عن مسلسلهم المفضل الذي يتابعونه منذ عدة سنوات المؤسس عثمان، حيث يعتبر قيامة عثمان من الأعمال الناجحة التي لا يشغل مكانتها على الساحة الفضائية أي عمل جديد، ترتفع مؤشرات البحث على جوجل ومواقع التواصل عن الحلقة الجديدة من قيامة عثمان تشوقاً لمعرفة الأحداث التاريخية الجديدة
حيث يتابع المسلسل ملايين الأشخاص من شتى دول العالم وكان يتوقع البعض أن يتوقف المسلسل بسبب حلول شهر رمضان والمسلسلات الجديدة، إلا أن المسلسل يعرض بقوة ويتصدر البحث مع اقتراب موعد الحلقة القادمة، تابعوا معنا ونستعرض لكم تفاصيل جديدة تم تسريبها عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 154
مسلسل قيامة عثمان الحلقة 154
ازداد أحداث مسلسل قيامة عثمان قوة عن الحلقات الماضية بعد أن يضع عثمان مخطط جديدة للانتقام والقضاء على جلد روما، كما هناك ظهور شخصية مغولية جديدة تحاول أن تتسلل من أجل معرفة مخططات عثمان ومصير الدولة العثمانية من أجل الانتقام، ومن جهة أخرى يعاقب عثمان بوران بسبب تطاوله على أحد المحاربين، كما يخوض عثمان حرب جديدة ولكن تلقى سهم قوى فهل ينجو من الموت تلك المرة وما مصير الدولة العثمانية، وهل يتم الزواج بين أورخان وهو لوفيرا وهذا ما نتعرف عليه سوياً في الحلقة المنتظرة 154 بعد ساعات قليلة.
موعد عرض مسلسل قيامة عثمان ج5 الحلقة 154
- المؤسس عثمان مازال يعرض في موعده الرسمي دون أي تأخير أو تغيير، حيث يتم النقل الحصري على قناة ATV التركية الأربعاء من كل أسبوع في الساعة 9 مساءً.
- ويعرض مسلسل قيامة عثمان على موقع قصة عشق الخميس الساعة 1 صباحاً مترجم.
- ويذاع قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً والجمعة الثانية ظهراً.