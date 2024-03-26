رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ابريل 2024 والشروط اللازمة

معاش تكافل وكرامة ابريل 2024، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، والتي أعلنت عنه وزارة التضامن الإجتماعي بناءً على توجيهات الرءيس عبد الفتاح السيسي، وكانت وزارة التضامن أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن معاش تكافل وكرامة والشروط اللازمة ، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ……

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ابريل 2024

حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن معاش تكافل وكرامة ابريل 2024، والذي يمكن للجميع الإطلاع على إذا ما كان تم قبول طلب التقديم أم لا، وإليكم خطوات الاستعلام …..

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي على الإنترنت

ثم اضغط على برنامج تكافل وكرامة 2024.

ادخل الرقم القومي للمواطن المكون من 14 رقم.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف يظهر أمامك جميع التفاصيل الخاصة بصاحب المعاش.

في حالة رفض الطلب المقدم سوف يتم ذكر سبب الرفض في خانة “ملاحظات”.

شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2024

وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في التسجيل في برنامج نكافل وكرامة وهي: