مسلسل كوبرا الحلقة الأولى بطولة محمد إمام في رمضان 2024.. مواعيد العرض والإعادة

مسلسل كوبرا الحلقة الأولى التي ينتظرها الكثير من الجمهور بعد انتهاء العديد من المسلسلات في النصف الأول من شهر رمضان، وهذا لأن مسلسل كوبرا من الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة وتكون في النصف الثاني من رمضان، على أن ينطلق العرض الحصري الأول من المسلسل غداً الأربعاء الموافق 27 من مارس و17 من رمضان، ولذلك البحث عن موعد المسلسل كبير للغاية و يترقبه الجمهور بفارغ من الصبر نظراً بأن أعمال النجم محمد إمام دائماً شقه وفي مسلسل كوبرا يقدم شخصية مختلفة لم يقدم مثلها من قبل وتكون نقله في أعمالة الفنية، تابعوا السطور التالي للإطلاع على مواعيد عرض مسلسل كوبرا الحلقة الأولى والقنوات الناقلة.

مسلسل كوبرا الحلقة الأولى

كوبرا ضمن المسلسلات التي يفضلها الكثير من الجمهور وهو عمل درامي اجتماعي كوميدي تدور أحداثه حول شخصية كوبرا الشاب الذي يعمل في ورشة لتصليح السيارات يواجهه صعوبات كثيرة في حياته يعيش في حي شعبي ويحبه الجميع لأن يتميز بـ الرجولة والجدعنة، كشفت شبكة قنوات mbc مصر عن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل كوبرا الذي يتشوق الجمهور لمتابعته، ويأتي مسلسل كوبرا بدلاً من مسلسل نعمة الأفوكاتو بعد انتهاء عرض الحلقة الأخيرة اليوم السادس عشر من رمضان، وسوف يتم عرض مسلسل كوبرا مساء الغد الأربعاء 17 رمضان على mbc مصر يومياً في تمام الساعة العاشرة مساءً والإعادة في تمام الساعة العاشرة صباحاً والساعة 12 مساءً على قناة mbc دراما وبعد العرض بنصف ساعة على منصة شاهد vip.

أبطال مسلسل كوبرا