واتساب يُذهل مستخدمية بهذه الميزة.. أخطر ميزة يطرحها واتس اب طرح الاستفسارات على Meta AI.. حمل الإصدار الان

أعلنت شركة ميتا مؤخرًا عن ميزة جديدة في الواتساب تزامنًا مع التطور التكنولوجي التي يمر به العالم، لا سيما تعزيز تجربة المستخدم على جميع منصات التواصل الاجتماعي مثل الواتساب والمسنجر وانستجرام، إضافة إلى أنها توفر الراحة التامة أمام المستخدمون في الولايات المتحدة بالفعل، ويعتبر أحدث التطورات من ميتا هو دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة أكبر في الواتساب مما يحدث ثورة كبيرة في التفاعل بين المستخدمين.

تحديث جديد في الواتساب

وتعمل شركة ميتا العالمية في الوقت الحالي على تطوير هذه الميزة لتطبيق واتساب بحيث تسمح لجميع المستخدمين بطرح أسئلة على Meta AI مباشرة عبر شريط البحث المتخصص في ذلك، فلاً عن أن الهدف من ذلك هو تبسيط التفاعلات مع الذكاء الاصطناعي، والعمل على لغي بدء محادثات منفصلة للذكاء الإصطناعي اليدوي، فضلاً عن رصد مطالبة جديدة تحت عنوان ” Ask Meta AI” أسفل شريط البحث للإشارة إلى هذه الميزة القادمة.

ميزة الذكاء الإصطناعي في الواتساب

وأوضحت شركة ميتا لمستخدمي ChatGPT أن تجربة الذكاء الإصطناعي الجديدة تسمح بالتفاعل بين المستخدمين بحدث إبتكاري لا يمكن توافره بهذه السهولة، كما أن واتساب يعتزم على وظيفة الاستعلام المباشر بالذكاء الاصطناعي، مما يُساهم على تحسين نظامه الأساسي عبر استخدام أدوات تحرير الصور المدعومة بالذكاء، مما يوفر التطبيق دمج عميق في خدمته ومميزات جذابة لجميع المستخدمين.