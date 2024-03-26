مسلسل المداح 4 الحلقة 17 أسطورة العودة على mbc مصر اعرف الموعد.. ظهور مليكة ورحاب ترفع قضية خلع على صابر

لقد زادت الأحداث قوة وتشويق وهذا ما جعل الجمهور المتابع يترقب بلهفة وشوف عرض مسلسل المداح 4 الحلقة 17 على أحر من الجمر، انتهت حلقة الأمس بظهور الجن مليكة التي اختفت عن الأنظار لفترة طويلة بعد أن تمكن صابر من صرفها في الموسم الثاني، عودة قوية للنجم سهر الصايغ الذي ترقبها ظهورها الجمهور منذ انطلاق الحلقات الاولى لكنها ظهرت في الوقت المناسب وتبدأ صراعات جديدة بين الإنس والجن، مسلسل المداح النسخة الرابعة أعرب ملايين المتابعين عن تعلقهم الشديد به مؤكدين أن أقوى الأجزاء وأفضل من الموسم السابق، تابعوا معنا السطور التالية من المقال سوف نستعرض لكم أحداث جديدة حول مسلسل المداح 4 الحلقة 17.

مسلسل المداح 4 الحلقة 17

السحر التي وضعته رحاب في الجبل في سيوة بأمر سميح كان سبباً في عودة ظهور الجن مليكة وفتح الباب الثالث الذي كان يخشى صابر فتحه، لكن يمد صابر عزيمته وقوة من كتاب الله وسنة رسوله، وبسبب خطة سميح لتفريق صابر عن رحاب جعلها تدفن العمل ولن تمر فترة طويلة إلا وبدأ مفعول السحر يتحرك وتطلب رحاب الطلاب ولكنها تريد أن ينتهي ما بينهم أسرع فتلجأ إلى الخلع ورفع قضية على صابر بمساعدة شقيقتها منال والدكتور سميح، وفي حلقة الأمس تم القبض على حسن بتهمة القتل وسرقة الأثار وتكون حلقة اليوم من مسلسل المداح 4 الحلقة 17 أقوى لأن صابر يجتهد للقضاء على سميح ومليكة معاً.

مواعيد مسلسل المداح 4 للنجم حمادة هلال

نجاح فات كل التوقعات في فترة قصيرة جداً وفي احدى اللقاء أكد حمادة هلال أن قناة mbc هي وجه السعد عليهم ولها الفضل الكبير في نجاح المسلسل بعد الترويج المناسب له، والآن يمكنكم متابعة مسلسل المداح بشكل يومي على شاشة mbc مصر في تمام الساعة 8 مساءً وأن مدة الحلقة ساعة، ويعرض مسلسل المداح 4 أسطورة العودة عبر منصة شاهد vip في تمام الساعة 8.30 مساءً وال‘ادة على mbc في تمام الساعة 3 عصراً في اليوم التالي.