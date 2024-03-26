هتتفرج بدون تشفير متقلقش.. موعد مباراة قطر والكويت في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

منذ بداية صباح اليوم وهناك بحث كبير على جوجل حول موعد مباراة قطر والكويت في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 التي يسعى فيها كلا الفريقين لتحقيق الفوز للحصول على الفرصة المنتظرة والتأهيل ضمن الفرق التي تشارك في بطولة كأس العالم في موسم 2026، خاض فريق قطر منافسة قوية بين نظيره الكويت في لقاء الذهب واستطاع قطر أن يحقق الفوز على نظيره لأنه نجح في الاستحواذ منذ بداية انطلاق صافرة حكم اللقاء، وهذا ما يزيد من قلق فريق الكويت ويكون شديد الحرص في لقاء العودة لتعويض خسارته وإثبات تواجده لحصد رصيد جديد من النقاط، اليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم موعد مباراة قطر والكويت في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الفقرات التالية تابعوا معنا.

موعد مباراة قطر والكويت في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

نجح فريق قطر في الفوز على فريق الكويت في المباراة السابق بنتيجة 3-0 وهذا ما جعل يحتل صدارة مجموعته A ويكون لديه أكبر رصيد من النقاط بين مختلف الفرق، حيث لعب قطر 3 مباريات منذ بداية انطلاق التصفيات وفي الثلاثة مباراة حقق الفوز وأصبح رصيده 9 نقاط، بينما لعب الكويت 3 مباريات فاز في مباراة وتعادل في مباراتين ورصيده من النقاط 3 نقاط فقط، وبعد ساعات قليلة بتاريخ اليوم الثلاثاء 26 من مارس 2024 يستعد الفريقين للمواجهة بعد تدريبات دامت لعدة أيام، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من تصفيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي تقام على أرضية ملعب صباح السالم وسط حضور جماهيري كبير من مشجعي الفريقين.

القنوات الناقلة مباراة قطر والكويت

بدأ العد التنازلي على انطلاق مباراة قطر والكويت والذي يتساءل الملايين من عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات التي تنقلها، وقد تم الإعلان رسمياً أن القنوات التي تقوم بنقل البث الحي المباشر هي الكويت الرياضية والذي يعلق فيها إبراهيم الهشال وقناة الكأس القطرية 1 بصوت خليل البلوشي وتنطلق الصافرة في الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات.