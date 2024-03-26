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“احسن من الواتساب الأصلي“ طريقة تنزيل واتساب بلس الازرق على هواتف الأندرويد android.. نزله وشوف المميزات بنفسك..!!
واتساب بلس الازرق، من تطبيقات السوشيال المميزة التي يقوم بتنزيلها ملايين المستخدمين من كافة الدول تطبيق واتساب بلس الأزرق، فالبعض لا يجد الواتساب الأصلي كافيا بل يبحث عن ميزات وإمكانيات إضافية عند الدردشة وهذا ما يجده في هذا التطبيق الذي يتم تحديثه كل فترة لتتوافر به مواصفات جديدة مميزة، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال أهم مميزات واتساب بلس الأزرق وطريقة تنزيله على الهاتف.
مميزات واتساب بلس الازرق
يتمتع واتساب بلس الازرق بالعديد من المميزات التي جعلت الكثيرون يفضلون استخدامه كتطبيق للدردشة مع الأصدقاء او في العمل، وسنستعرض لكم فيما يلي أبرز المميزات :
- الاستوريهات الخاصة بجهات الاتصال الأخرى يمكنك تنزيلها على هاتفك بسهولة.
- استعادة الرسائل التي تم حذفها من الدردشة.
- جدولة الرسائل لإرسالها في وقت لاحق تقوم انت بتحديده.
- إخفاء خاصية قراءة الرسائل واستلامها أو الاستماع للمقاطع الصوتية.
- تتوافر به العديد من الألوان والسيمسات.
- القدرة على ارسال الملفات الكبيرة والصور الكثيرة في وقت قصير.
طريقة تنزيل واتساب بلس الازرق على الأندرويد
يمكن للراغبين في استخدام تطبيق واتساب بلس الأزرق تنزيله بسهولة على الهاتف المحمول من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة، بعدها سيصبح بإمكانكم فتح التطبيق وإنشاء حساب جديد ومن ثم البدء بالدردشة، وفيما يلي طريقة التحميل بالخطوات :
- في البداية قم بعمل back up للدردشات الخاصة بك على الواتساب الأصلي للاحتفاظ بها.
- قم بإلغاء تثبيت تطبيق واتساب الأصلي.
- افتح متجر الهاتف وقم بالبحث عن واتساب بلس الأزرق.
- اضغط على تثبيت وانتظر حتى يتم تحميل التطبيق.
- بعد الانتهاء افتح التطبيق وادخل رقم الهاتف ليتم تفعيل الحساب.
- استكمل انشاء حسابك عبر ادخال الاسم والصورة، والسماح للأذونات المطلوبة.