“احسن من الواتساب الأصلي“ طريقة تنزيل واتساب بلس الازرق على هواتف الأندرويد android.. نزله وشوف المميزات بنفسك..!!

مميزات واتساب بلس الازرق

يتمتع واتساب بلس الازرق بالعديد من المميزات التي جعلت الكثيرون يفضلون استخدامه كتطبيق للدردشة مع الأصدقاء او في العمل، وسنستعرض لكم فيما يلي أبرز المميزات :

الاستوريهات الخاصة بجهات الاتصال الأخرى يمكنك تنزيلها على هاتفك بسهولة.

استعادة الرسائل التي تم حذفها من الدردشة.

جدولة الرسائل لإرسالها في وقت لاحق تقوم انت بتحديده.

إخفاء خاصية قراءة الرسائل واستلامها أو الاستماع للمقاطع الصوتية.

تتوافر به العديد من الألوان والسيمسات.

القدرة على ارسال الملفات الكبيرة والصور الكثيرة في وقت قصير.

طريقة تنزيل واتساب بلس الازرق على الأندرويد

يمكن للراغبين في استخدام تطبيق واتساب بلس الأزرق تنزيله بسهولة على الهاتف المحمول من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة، بعدها سيصبح بإمكانكم فتح التطبيق وإنشاء حساب جديد ومن ثم البدء بالدردشة، وفيما يلي طريقة التحميل بالخطوات :