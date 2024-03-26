موعد امتحانات الترم الثاني 2024 صفوف النقل والشهادات بقرار من وزارة التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 وهذا ما يهتم الطلاب بالبحث عنه بشكل ملحوظ وواضح خلال هذه الفترة، حيث أوشك الترم الثاني على الانتهاء وقريباً سوف يتم رفع الغياب استعداداً للامتحانات النهائية الذي يؤديها الطلاب من صفوف النقل والشهادات العامة والدبلومات الفنية، كما يشعر الطلاب التوتر والقلق ويريدون معرفة الجداول النهائية التي قامت باعتماد وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازي

كما تداولت العديد من الأنباء الفترة الأخيرة عن حذف بعض الأجزاء من المنهج تسيراً للأمور على الطلاب، وتستعد التعليم لتطبيق خطتها الأمنية وتجهيز اللجان المدرسية لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب كي يؤدون الامتحانات بكل هدوء دون أي مشاكل، تابعوا معنا التقرير التالي ونتعرف سوياً على موعد امتحانات الترم الثاني 2024.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

انطلقت الدراسة في مصر الفصل الدراسي الأول للمدارس والجامعات يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر واستمر الفصل الدراسي حتى نهاية ديسمبر وتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الألأول للمرحلة الابتدائية في الأسبوع الأول من يناير 2024 وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية في الأسبوع الثاني من شهر يناير 2024 وكانت الأجواء مستقرة وتم اعتماد النتائج بعد اسبوعين من الانتهاء وكانت نسب النجاح لجميع المراحل التعليمية مرتفعة بشكل ملحوظ عن السنة الماضية، وخلال الفترة القادمة وفقاً لتصريحات وزارة التربية والتعليم تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني مطلع شهر مايو الموافق الأربعاء 8 يوليو المقبل 2024 وتستغرق الامتحانات مدة أسبوعين ونصف وتنتهي الثالث والعشرون من مايو 2024.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة علمي وأدبي 2024

امتحانات الثانوية العامة هي الشغل الشاغل لدى الطلاب وأولياء الأمور ولذلك يبحثون على مدار 24 ساعة بدون توقف عن الموعد الرسمي النهائية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، حيث تم رفع جدول الامتحانات من قبل وزارة التربية والتعليم الفنى أن امتحانات الثانوية العامة للسنة الدراسية 2023-2024 تعقد بدايةً من يوم الأثنين الموافق 10 من يونيو 2024 وحتى يوم السبت الموافق 20 من يوليو 2024.