بنعمل عيد بنعمل كحك.. أسعار كحك العيد 2024 حلواني العبد المنيو كامل بجميع الأصناف

ضمن عمليات البحث الرائجة خلال هذه الفترة أسعار كحك العيد 2024 حلواني العبد الذي يعتبر من أهم وأشهر محلات بيع الحلويات في مصر، كما أن منتجات حلواني العبد مصنوعة من أجود الخامات والسمن البلدي، حلواني العبد اسم يعني الثقة والتميز ولذلك يثق الكثير من الناس في جميع المنتجات ولا يفضلون الشراء إلى من خلاله

يحمل حلواني العبد شعار مختلف ومميز تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك وهو بنعمل عيد بنعمل كحك لكي يصنع البهجة والسعادة في كل مكان، ومنذ عدة أيام أعلن حلواني العبد عن المبادرة بفتح باب الحجز على المنتجات المختلفة المخصصة بالعيد مثل الكحك والبسكويت والغريبة والبيتي فور والسابلية وغيره الكثير، واليوم ننشر لكم منيو أسعار كحك العيد 2024 حلواني العبد.

أسعار كحك العيد 2024 حلواني العبد

منيو قوي ومميز مليئة بالمنتجات والعروض لمنتجات عيد الفطر المبارك، ويوجد كميات كبيرة من المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين، كما يوجد بوكسات خاصة لجميع أصناف حلويات العيد بأسعار مناسبة مقارنةً بباقي المحلات، وتأتي الأسعار الجديدة لمنتجات عيد الفطر المبارك 2024 من حلوانى العبد على النحو التالي:.

كيلو كحك العيد السادة 230 جنيه.

كحك ملبن بسعر 230 جنيه.

كيلو كحك العجمية 230 جنيه.

علبة كحك عجوة 500 جرام بسعر 120 جنيه.

علبة كحك مشكل واحد كيلو بسعر 240 جنيه.

عبوة حك ميني سادة بسعر وزن 500 جرام بسعر 146 جنيه.

كحك عين الجمل واحد كيلو 290 جنيه ويوجد عبوات نصف كيلو.

معمول عجو سعر الكيلو 205 جنيه.

كحك فستق سعر الكيلو 330 جنيه.

معمول ملبن 500 جرام بسعر 120 جنيه.

علبة كعك مشكل وزن كيلو ونصف 370 جنيه.

علبة مشكل بسعر 2.5 ك بسعر 600 جنيه.

اسعار البسكويت والغريبة والبيتى فور حلواني العبد

يوجد أكثر من صنف حلويات العيد ويوجد العديد من أطعمة البسكويت المحببه لدى الكثير تتوفر بجميع فروع حلواني العبد على مستوى الجمهورية كما يمكن طلبها اونلاين من خلال الصفحة الرسمية على فيس بوك