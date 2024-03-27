“نوكيا بترجع الامجاد“ مواصفات هاتف نوكيا 2.4 وأهم المميزات والعيوب.. مستنى ايه..!!

شركة نوكيا واحدة من الشركات الرائدة في مجال صناعة أجهزة الهواتف المحمولة، وعلى الرغم أنها ابتعدت قليلا عن منافسة الشركات الكبرى مثل سامسونج واوبو وأبل الا أنها لازال لها جماهيرية كبيرة ويثق بها البعض بسبب جودة هواتفها وأداءها العالي وأسعارها المناسبة لإمكانيات الجهاز، وحاليا يوجد في السوق المصري هاتف نوكيا 2.4 الذي يمتاز بمواصفات رائعة بالإضافة الى سعره المنخفض مقارنة بالهواتف الأخرى، وفي هذا المقال نقدم لكم مواصفات الهاتف ومميزاته وعيوبه وسعره في الأسواق.

مواصفات هاتف نوكيا 2.4

نظام تشغيل الهاتف اندرويد 10.

حجم شاشة الموبايل 6.5 بوصة ونوعها +HD.

نوع معالج الهاتف media tek helio p22.

مساحة رامات هاتف نوكيا 2.4 يبلغ 3 جيجا بايت.

مساحة التخزين سعتها 64 جيجا بايت.

الهاتف مزود ب 2 كاميرا خلفية وكاميرا أمامية.

الكاميرا الرئيسية دقتها 13 ميجا بكسل، والثانية دقتها 2 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فتبلغ دقتها 5 ميجا بكسل.

بطارية الهاتف تعمل بقوة 4500 مللي أمبير.

مميزات هاتف نوكيا 2.4

يتمتع هاتف نوكيا 2.4 بالعديد من المميزات التي تجعله خيار مثالي للبعض ومن أهم تلك المميزات :

حجم الشاشة كبير حيث يبلغ 6.5 بوصة مما يسهل من عملية التصفح واللعب ومشاهدة الفيديوهات.

البطارية عمرها طويل ويمكن استخدام الهاتف لمدة طويلة دون شحن بسبب قوة البطارية التي تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير.

يتميز هاتف نوكيا 2.4 بأداءه القوي والسريع بسبب نوع المعالج ثماني النواة مما يجعله قادر على تشغيل أكبر البرامج والألعاب.

سعر الهاتف منخفض بالنسبة لامكانياته حيث يبلغ سعره في الأسواق المصرية 6700 جنيه.

عيوب هاتف نوكيا 2.4

وبالنسبة لعيوب هاتف نوكيا 2.4 بالنسبة لأراء الخبراء والمختصين فهي كالآتي :