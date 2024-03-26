ارتفاع ملحوظ في سعر اليورو مقابل الجنيه المصري.. تعاملات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024

في تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024، شهدت الأسواق المصرية ارتفاع ملحوظ في سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، ما أثار اهتمام الكثيرين وزاد من حالة التساؤل حول حركته والعوامل التي تسببت في هذا الارتفاع، وفقا لأحدث تحديثات شاشات عرض أسعار العملات، فإن هذا الارتفاع كان ملحوظ ولافت للنظر، مما يجعل من الضروري فهم الأسباب والتوقعات المتوقعة لتحركات سعر اليورو في المستقبل القريب، في هذا التقرير، سنقوم بتحليل هذا الارتفاع الملحوظ في سعر اليورو مقابل الجنيه المصري ومناقشة تأثيراته المحتملة على الأسواق المالية والاقتصاد المصري بشكل عام.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

في تعاملات اليوم الثلاثاء، شهدت أسعار اليورو تباين في البنوك المصرية، حيث سجلت قيما مختلفة في عدة بنوك. في بنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار العربي، بلغ سعر اليورو 51.15 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي (CIB)

للشراء: 51.21 جنيه

للبيع: 51.41 جنيه

سعر اليورو اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

للشراء: 51.37 جنيه

للبيع: 51.57 جنيه

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

نحو 51.15 جنيه للشراء،

و51.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

للشراء: 51.15 جنيه

للبيع: 51.38 جنيه

سعر اليورو في بنك البركة

للشراء: 51.21 جنيه

للبيع: 51.41 جنيه

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

للشراء: 51.15 جنيه

للبيع: 51.36 جنيه

سعر اليورو في بنك مصر

للشراء: 51.21 جنيه

للبيع: 51.41 جنيه

سعر اليورو في ميد بنك

للشراء: 51.01 جنيه

للبيع: 51.30 جنيه