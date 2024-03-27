“مظلتي الالكترونية spa.gov.iq“ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق 2024 وشروط الحصول على الدعم 

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق 2024

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق بالإعلان عن اقتراب ظهور كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بعد أن تم بحث جميع الحالات المتقدمة ومراجعة الطلبات واختيار أصحاب الأولوية في الحصول على المنح الاجتماعية ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، وقد أتاحت الوزارة إمكانية الإطلاع على قوائم الأسماء الكترونيا والبحث عن أي اسم من الأسماء المتقدمة بطلب الرعاية من بينهم، وفيما يلي خطوات وطريقة الاستعلام :

الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عبر الضغط على هذا الرابط.

من قائمة الخدمات الالكترونية اختر برنامج الدعم الذي تود الاستعلام عنه.

قم بتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي عن طريق ادخال الاسم وكلمة المرور.

حدد رقم الوجبة، والمحافظة التابع لها، ثم اضغط على “استعلام”.

ستظهر أمامك كشوف الأسماء المستفيدة من الدعم يمكنك البحث المراد من بينهم.

شروط الرعاية الاجتماعية العراق

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية بعض الشروط التي لابد أن تنطبق جميعها على المتقدم ليحصل على الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الوزارة، وهذه الشروط هي التي تم على أساسها اختيار اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة :