“ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.. ما السبب وما الآثار المتوقعة؟

تعرفت تعاملات اليوم على ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث سجلت العملة الأمريكية ارتفاع ملحوظ في بداية جلسة التداول يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024. وفق لأحدث تحديثات شاشات عرض أسعار العملات، فإن هذا الارتفاع لاحظته الأسواق بصورة واضحة، مما دفع الكثير من الأفراد إلى الاهتمام والتساؤل حول حركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تلك التعاملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يشير هذا الارتفاع إلى تقلبات قوية في سوق الصرف الأجنبي، والتي يمكن أن تكون نتيجة لعوامل متعددة مثل التغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية، وأخبار السياسات الاقتصادية، والعوامل الجيوسياسية، وحركات رؤوس الأموال، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب على العملة.

أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عدة بنوك في مصر

بنك كريدى أجريكول سعر الشراء: 47.45 جنيه

سعر البيع: 47.55 جنيه بنك قناة السويس سعر الشراء: 47.35 جنيه

سعر البيع: 47.45 جنيه البنك الأهلي المتحد سعر الشراء: 47.50 جنيه

سعر البيع: 47.60 جنيه بنك التنمية الصناعية سعر الشراء: 47.25 جنيه

سعر البيع: 47.35 جنيه البنك العربي الأفريقي الدولي سعر الشراء: 47.40 جنيه

سعر البيع: 47.50 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك مصر