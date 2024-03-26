الحكومة تتصدي لأزمة ارتفاع الأسعار بخطوة حازمة.. تطبيق العين الحمراء يثير ثورة في الأسواق ويخفض الأسعار بنسبة 20%”

في خطوة مفاجئة وحازمة، قامت الحكومة بتنفيذ تدابير قوية للحد من فوضى الأسعار وجشع التجار، حيث أعلنت عن تطبيق المراقبة على الأسواق التجارية، وبالفعل، شهدت الأسواق انقلابا ملحوظا في الأسعار، مع انخفاض يصل إلى 20% في سعر السلع المختلفة خلال ساعات قليلة فقط.

تدخل الحكومة المصرية لضبط الأسعار

في أعقاب رسالة الرئيس السيسي وتهديده لتجار الأزمات والاحتكار، شهدت مصر تحولات مفاجئة في السياسة الاقتصادية، حيث أصدر الرئيس توجيهاته للحكومة بالتدخل الفوري لتخفيض الأسعار بعد انخفاض قيمة الدولار وحل أزمات الافراجات الجمركية، وفي خطوة غير مسبوقة، كلف السيسي الحكومة بتخصيص مبالغ ضخمة لتوفير السلع الأساسية وبيعها مباشرة للمواطنين بأسعار معقولة.

هذه الخطوة أثارت تحركات كبيرة في غرف الحكومة والغرف التجارية، حيث بدأ التجار الكبار يدركون أن صبر الرئيس قد نفد وأنه لن يسمح بمزيد من ارتفاع الأسعار بعد الآن، وانقلبت المعادلة الاقتصادية التي اعتمدت على استغلال الظروف واحتكار السلع، حيث باتت الحكومة مستعدة للتدخل بقوة لضبط الأسعار وحماية مصالح المواطنين.

جهود الحكومة والتجار لتنفيذ توجيهات الرئيس

بالفعل، يظهر هذا التطور الجديد في إطار جهود الحكومة والتجار لتنفيذ توجيهات الرئيس بخفض الأسعار،حيث عقد لقاء موسع في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، شهد مشاركة كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية والسلع الهندسية والالكترونيات، بالإضافة إلى ممثلي كبريات السلاسل التجارية.

تحدث مدبولي بصراحة وقوة، مطالبا التجار بخفض الأسعار بشكل عادل، مشيرا إلى أن الحكومة ستتصرف في حال عدم التعاون.