“ببطارية عملاقة 6000mAh”.. نظرة على هاتف Huawei Enjoy 70z بمواصفات مذهلة وسعر خيالي تعرف عليه الآن

يرغب الكثير من الأشخاص معرفة كل من مواصفات وسعر هاتف Huawei Enjoy 70z الذي تم طرحة في السوق خلال الفترة القليلة السابقة، يتميز هذا الهاتف بالعديد من المميزات الرائعة الجذابة، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على مواصفات هاتف Huawei Enjoy 70z بالإضافة إلى معرفة سعر الهاتف عالمياً ومحلياً.

مواصفات هاتف Huawei Enjoy 70z

جاءت أبرز مواصفات هاتف Huawei Enjoy 70z على النحو التالي:

يتميز بأنه يدعم خاصية OTG.

تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 8 جيجا بايت.

تتميز الذاكرة العشوائية بأن مساحتها 256/128 جيجا رام.

تبلغ سعة بطاريته البطارية 6000 مللي أمبير.

تتميز الشاشة بأنها من النوع IPS LCD يبلغ حجمها 6.75 بوصة وبدقة 720×1600 بكسل بجودة HD+.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان.

يعمل بنظام تشغيل Harmony Os 4.0

يحتوي على منفذ الـ :USB من نوع Type C 2.

يدعم الهاتف مستشعر البصمة والذي يأتي مدمج بزر الباور.

تتميز الكاميرا الخلفية بأنها ثنائية تعمل بدقة 13+2 م.ب.

تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 8 م.ب.

يتميز بخاصية الشحن السريع حيث تبلغ قدرة الشاحن 22.5 واط.

يأتي بمعالج من النوع Kirin 710A ثماني النواة تكنولوجيا 14 نانو.

سعر هاتف هواوي Huawei Enjoy 70z

يختلف سعر هاتف Enjoy 70z من بلد لأخرى ومن نسخة للثانية حيث يبلغ سعر الهاتف: